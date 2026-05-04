Döbbenetes videón, ahogy egy repülőgép elüt egy teherautót

Egy repülőgép elütött egy teherautót az Egyesült Államokban, Newark repülőterének közelében, a döbbenetes esetről pedig videó is előkerült. A United Airlines Velencéből érkező utasszállítója végül biztonságosan leszállt, és senki sem sérült meg a gépen. A teherautó sofőrje azonban balesetet szenvedett.

Repülőgép ütközött teherautóval az amerikai Newarkban

Az Egyesült Államokban történt az eset, amikor a United Airlines egyik utasszállítója leszállás közben eltalált egy teherautót Newark repülőterének közelében. A Velencéből érkező Boeing 767-es végül biztonságosan földet ért, a fedélzeten lévő 231 utas és személyzeti tag közül senki sem sérült meg.

A baleset egyetlen sérültje a teherautó sofőrje volt. A férfi könnyebb sérüléseket szenvedett, miután a becsapódáskor üvegszilánkok repültek a karjára és a kezére. A beszámolók szerint a repülő egyik kereke áttörte a jármű ablakát és szélvédőjét.

A teherautó fedélzeti kamerája rögzítette a rémisztő pillanatokat. A felvételen először az alacsonyan érkező repülőgép hangja hallatszik, majd az ütközés, amely után üvegdarabok szóródtak szét a vezetőfülkében.

JUST IN: Baltimore bakery truck struck by a United Airlines plane coming in for a landing at Newark Liberty International Airport in New Jersey.



According to local reports, the plane was a United Airlines Boeing 767-400.



A United Airlines közölte, hogy részletes repülésbiztonsági vizsgálatot indít, a gép személyzetét pedig az eljárás idejére kivonták a szolgálatból. A repülőt műszaki szakemberek vizsgálják át.

Az amerikai közlekedésbiztonsági hatóság vizsgálót küldött az ügyben, és bekérte a repülőgép adatrögzítőit is, hogy kiderüljön, pontosan hogyan történhetett a baleset – olvasható a BBC cikkében.

