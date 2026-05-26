Rettenetes perceket éltek át az utasok, zuhanni kezdett a repülőgép

Egy Hongkongba tartó repülőgép útja ijesztő fordulatot vett, miután a Cathay Pacific Brisbane–Hongkong járata súlyos turbulenciába került az érkezés előtt néhány órával. A fedélzeten többen megsérültek, miután a gép hirtelen süllyedni és rázkódni kezdett – írja az Independent.

Váratlanul kezdett zuhanni a repülőgép

A Cathay Pacific CX156-os járata Brisbane-ből tartott Hongkongba, amikor a közel kétórányi repülési idővel a cél előtt heves turbulencia rázta meg a repülőgépet. Az Airbus A350-900 típusú repülőgép körülbelül 240 utast szállított, az incidens pedig a reggeli felszolgálása közben történt. A beszámolók szerint a repülőgép hirtelen süllyedni kezdett, majd rövid időn belül kétszer is erős rázkódás érte. Több utas pánikról számolt be: sokan attól tartottak, le fog zuhanni a gép.

A Cathay Pacific közlése szerint hat kabinszemélyzeti tag és négy utas szenvedett könnyebb sérülést, közülük nyolc embert kórházba szállítottak kivizsgálásra. A repülőgép leszállása után mentőegységek várták a gépet a hongkongi nemzetközi repülőtéren, az érintetteket pedig azonnal ellátták.

Egyes utasok szerint a jelenség hátterében egy, a radarok számára nehezen észlelhető zivatar- vagy villámcellához köthető légköri instabilitás állhatott. Az ilyen eseteket a szakirodalom gyakran tiszta levegő turbulenciaként (clear-air turbulence) írja le, amely felhőmentes területen, előzetes figyelmeztetés nélkül is komoly rázkódást okozhat.

A közösségi médiában megosztott képek szerint a kabinban ételtálcák, dobozok és személyes tárgyak szóródtak szét a hirtelen mozgás következtében. A repülőgép végül biztonságosan landolt Hongkongban a közel kilencórás út után, a légitársaság pedig megerősítette: az utasok és a személyzet megkapták a szükséges orvosi ellátást.