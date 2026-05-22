Sikoltozó rajongók, könnygáz, káosz – brutális jelenetek Ricky Martin koncertjén

A Ricky Martin koncert csütörtök este szakadt félbe Montenegróban, amikor egy ismeretlen személy könnygázt engedett a tömegbe a színpad közelében. A történtek miatt a közönség tagjai pánikszerűen kezdtek távolodni a helyszíntől, miközben a biztonsági személyzet és a helyi hatóságok megpróbálták stabilizálni a helyzetet – írja a PageSix.

A Ricky Martin koncert percek alatt káoszba fulladt a könnygáz-incidens után Fotó: JORGE GUERRERO / AFP

Ricky Martin koncert közben tört ki a pánik

Az énekes szóvivője, Róndine Alcalá az Instagramon közölte, hogy Ricky Martin és csapata biztonságban van. Elmondása szerint az incidens után elővigyázatosságból mindenkit azonnal lekísértek a színpadról.

A hivatalos közlemény szerint több néző is segítséget kapott, miközben a helyszínen dolgozó biztonsági emberek igyekeztek megakadályozni a további káoszt. Bár az énekesnek azt tanácsolták, hogy ne folytassa a műsort, Ricky Martin végül visszatért a színpadra, miután a hatóságok biztonságosnak minősítették a helyzetet.

A koncerten részt vevő rajongók sokkoló élményekről számoltak be a közösségi oldalakon. Volt, aki azt írta, annyira megijedt, hogy percekig remegett a félelemtől, mások pedig Ricky Martin profizmusát méltatták, amiért a történtek ellenére is folytatta a fellépést.

A latin popsztár egyelőre személyesen nem szólalt meg az ügyben, azonban a turné szervezői megerősítették, hogy a Ricky Martin Live európai koncertsorozata a tervek szerint folytatódik.

