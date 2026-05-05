Robbanás a kolumbiai szénbányában: kilencen meghaltak, hatan megsérültek

A végzetes baleset a Cundinamarca tartományban található La Ciscuda bányában történt, amelyet a Carbonera Los Pinos üzemeltet. A robbanás oka egyelőre nem teljesen tisztázott, de az elsődleges információk szerint halálos gázfelhalmozódás vezethetett a tragédiához, számolt be a Reuters.

Kilenc áldozatot követelt a kolumbiai szénbányában történt gázrobbanás – Fotó: HANDOUT / Cundinamarca Fire Department

Előre jelezték, hogy robbanás lehet – mégsem történt érdemi lépés

A történet igazán felháborító része csak most derült ki: a hatóságok már hetekkel korábban figyelmeztették az üzemeltetőt a veszélyekre. Egy április 9-i helyszíni ellenőrzés során ugyanis kimutatták, hogy a bányában veszélyes mennyiségben halmozódhat fel metángáz és szénpor – mindkettő rendkívül robbanásveszélyes.

A szénlelőhelyekben gyakran gyűlnek össze gázok, például metán, valamint finom szénpor, amelyek komoly kockázatot jelentenek

– áll a hatóság közleményében.

A robbanást hat munkás élte túl, őket azonnal egy közeli kórházba szállították. Állapotukról egyelőre nem közöltek részletes információkat.

Nem egyedi eset: rendszeresek a halálos balesetek

Kolumbiában sajnos nem ritkák az ilyen tragédiák. A szén- és aranybányákban gyakran történnek súlyos balesetek – különösen az illegális vagy nem megfelelő biztonsági előírásokkal működő létesítményekben.

A bányát üzemeltető vállalat egyelőre nem reagált a történtekre. A hatóságok vizsgálatot indítottak, de a kérdés már most adott: vajon elkerülhető lett volna a tragédia?

Súlyos tragédia rázta meg Közép-Afrikát: legalább 200 ember meghalt, amikor beomlott egy koltánbánya a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén. A bányakatasztrófa a világ egyik legfontosabb nyersanyagának kitermelési helyén történt, miközben a területet lázadók ellenőrzik, akik vitatják a halálos áldozatok számát.

Meghalt a negyedik bányász azok közül, akiket súlyos égési sérülésekkel kórházban ápoltak a Jastrzebiei Széntársaság (JSW) Knurów-Szczyglowice sziléziai szénbányájában múlt héten bekövetkezett robbanás után – közölte a Polsat News lengyel kereskedelmi hírtelevízió a társaság közlésére hivatkozva.




