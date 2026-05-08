Robbanás rázta meg a hágai törvényhozás elitjének központját

Robbanás rongálta meg a holland törvényhozás legnagyobb pártja, a D66 központját Hága belvárosában – közölte a helyi rendőrség, hozzátéve, hogy sérültek nincsenek. A rendőrség tájékoztatása szerint az este kilenc órakor történt robbanás után nem sokkal letartóztattak egy gyanúsítottat.

Rendőrök dolgoznak a robbanás helyszínén – Fotó: JOHN VAN DER TOL / ANP

Robbanás Hága belvárosában: vizsgálják a támadás hátterét

Rob Jetten holland miniszterelnök, a liberális 66-os Demokraták (D66) párt vezetője elmondta, hogy tűzijátékból készült bombát dobtak be az épület bejárati ajtajának levélbedobó nyílásán át. A kormányfő az esetet „gyáva megfélemlítési kísérletnek” nevezte.

A centrista, EU-párti D66 tavaly meglepetésszerű győzelmet aratott a holland választásokon a Geert Wilders vezette radikális jobboldali Szabadság Párt (PVV) felett. A párt központi irodája tavaly egy bevándorlásellenes tüntetés során is megrongálódott, akkor a tüntetők betörték az épület ablakait.