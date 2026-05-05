Robbanás tört ki egy tűzijátékgyárban – sok halott, rengeteg sérült

Legalább 21 ember meghalt, és 61-en megsérültek egy közép-kínai tűzijátékgyárban történt robbanásban - jelentette kedden a Hszinhua állami hírügynökség.
Hunan tartományban történt a robbanás
A robbanás hétfő délután történt a Hunan tartománybeli Liujang városban. A település Kína tűzijátékipari központjának számít, számos gyártó telepedett le ott.
Hszi Csin-ping kínai elnök felszólította a helyi hatóságokat, hogy tegyenek meg minden tőlük telhetőt az eltűntek felkutatására és a sérültek ellátására. Egyben elrendelte, hogy gyorsan derítsék ki a robbanás okát, és állítsák bíróság elé a történtek felelőseit.
Kína gyártja a világszerte forgalmazott tűzijátékok jelentős részét. A gyártás során korábban is előfordultak súlyos balesetek, amelyek halálesetekhez és sérülésekhez vezettek, annak ellenére, hogy a hatóságok évek óta szigorúan fellépnek a biztonsági előírások megsértése ellen.
Tavaly júniusban legalább kilenc ember halt meg egy hunani tűzijátékgyárban történt robbanásban.
