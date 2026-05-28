Pokoli robbanás egy papírgyárban: többen meghaltak, rengeteg embert keresnek – videó

Kedd reggel súlyos papírgyár-baleset történt a Nippon Dynawave Packaging longview-i üzemében, amely Oregon állam határának közelében működik. Egy csaknem 3,4 millió literes vegyi tartály szakadt fel és omlott össze, ami hatalmas robbanást okozott az üzemben.

Sokan megsérültek, többen meghaltak a robbanásban

Fotó: Twitter/X

A hatóságok először mentőakciót indítottak, de szerda délutánra hivatalosan is helyreállítási műveletté minősítették az akciót. A Washingtoni Ökológiai Minisztérium közlése szerint

kilenc dolgozó továbbra sem került elő a baleset óta. A hatóságok egyelőre nem nyilvánították őket halottnak, de hangsúlyozták, hogy a helyszín rendkívül veszélyes.

Scott Goldstein tűzoltóparancsnok szerint a tartály „felrobbant, összeroskadt és teljesen meghibásodott”, a keletkezett károk pedig súlyosak. A szakemberek jelenleg sem tudják pontosan, hol lehetnek az eltűnt dolgozók, és azt sem tudják megmondani, mennyi időt vesz igénybe a mentés.

A chemical tank imploded and ruptured at a Nippon Dynawave Packaging facility in the US state of Washington resulting in one death and nine injuries, while nine others remained unaccounted for, authorities said https://t.co/eoSOznfGZ7 pic.twitter.com/3O45hMjrFX — Reuters (@Reuters) May 27, 2026

A sérülteket több környékbeli kórházba szállították. A Longviewban található PeaceHealth St. John Medical Center összesen kilenc sérültet fogadott, köztük egy halottat is. Négy embert az oregoni Portland égési központjába vittek tovább. Közülük egy beteget később hazaengedtek, ketten továbbra is kórházban vannak, egy ember azonban belehalt sérüléseibe – írja a CBS News.

A halálos áldozatok személyazonosságát hivatalosan még nem közölték, de Gilbert Bernal családja a közösségi médiában megerősítette, hogy a férfi meghalt a tragédiában. Hozzátartozói úgy fogalmaztak: „csodálatos férj, apa, nagypapa, fiútestvér és barát volt”.

A hatóságok szerint a sérültek közül többen égési sérüléseket és füstmérgezést szenvedtek. Az állapotuk az enyhétől a kritikusig terjed.

A tank implosion at Nippon Dynawave Packaging Co. in Longview released a caustic chemical mixture, killing at least one person. https://t.co/UsSAc68NNa — Tampa Bay 28 (@tampabay28) May 28, 2026

A balesetet egy úgynevezett „white liquor” (fehérlúg) nevű vegyi anyagot tartalmazó tartály meghibásodása okozta. Ezt az anyagot a papírgyártás során használják, és nátrium-hidroxidot, valamint nátrium-szulfidot tartalmaz.

A mentési munkálatokat nehezítette, hogy a tartály szerkezete instabillá vált. A hatóságok szerint a tartály kétharmadig volt feltöltve a robbanás idején, és még mindig körülbelül 95 ezer liter veszélyes anyag szivárog belőle lassan.

A környezetvédelmi szakemberek azt is megerősítették, hogy szennyeződés került a Columbia folyóba, ezért folyamatos vízvizsgálatokat végeznek.

A mérések alapján egyelőre a környék ivóvize biztonságos, és a levegőben sem mutattak ki veszélyes szennyeződést. A lakosságot ugyanakkor arra figyelmeztették, hogy kerüljék a város vízelvezető árkait és gátjait.