Tábortűznél robbant fel egy világháborús lőszer Ausztriában, megsérült öt fiatal

Megsérült öt fiatal az alsó-ausztriai Sankt Oswald településen egy tábortűznél történt robbanás következtében, amelyet egy világháborús lőszer okozott –közölte vasárnap az osztrák rendőrség.
A 10 és 14 év közötti fiatalok – négy lány és egy fiú – szombat este egy tábortűznél ültek, amikor a robbanás bekövetkezett.
A hatóságok szerint egy olyan világháborús lőszer okozta a robbanást, amely a tábortűz alatt volt a földben.
A sérülteket egy linzi kórházba szállították, de az egészségügyi intézmény közlése szerint mindössze járóbeteg-ellátásra szorultak.
A rendőrség egy másik tűzrakóhelyet is megvizsgált annak közelében, ahol a robbanás bekövetkezett, és ott is egy háborús maradványra leltek, egy puskagránátra, amelyet időközben már hatástalanítottak. A gránát mindössze pár centiméterrel volt a föld felszíne alatt.
Több robbanótestet nem találtak a térségben, mindemellett nyomozás indult annak kiderítésére, hogy a háborús relikviák miként kerülhettek a tűzrakóhelyek alá.
