Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor súlyos üzenetet küldött a romániai dróntámadás után

Sport

Hivatalos: a Fradi bejelentette az új vezetőedzőt, mindenkit sokkoltak

robbanás

Hatalmas robbanás rázta meg a várost – egy gyerek is meghalt a pokoli tűzben – videó

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Döbbenetes tragédia rázta meg az amerikai Dallas városát csütörtökön. Az óriási robbanás és pusztító tűzvész következtében egy kétszintes lakóépület gyakorlatilag porig égett: legalább három ember – köztük egy gyermek – életét vesztette.
Link másolása
Vágólapra másolva!
robbanásáldozatlakástűzDallastragédia

A helyiek szerint akkora detonáció történt, hogy a környező házak falai is beleremegtek. A tűz az Oak Cliff negyedben tört ki, Dallas belvárosától délre. A robbanás után hatalmas fekete füstoszlop emelkedett az égbe, amit kilométerekről is látni lehetett, számolt be a Huffington Post.

robbanás
A robbanás után szinte porig égett a lakóépület, a tűzvészben három ember vesztette életét – Fotó: X

Egy közelben élő nő azt mondta: „A kanapén ültem és tévéztem, amikor hirtelen hatalmas robbanást hallottam. A falakról leestek a tárgyak.” Egy autószerelő műhely dolgozója pedig arról beszélt, hogy az egész épület beleremegett a detonációba.

Gázszivárgás miatt vonultak ki a tűzoltók, de már késő volt

A legmegdöbbentőbb részlet azonban csak ezután derült ki. A hatóságok szerint a tűzoltók eredetileg egy bejelentett gázszivárgás miatt érkeztek a helyszínre – a robbanás azonban még azelőtt bekövetkezett, hogy bármit tehettek volna.

Már úton volt az erősítés, de a robbanás addigra megtörtént

 – mondta a Dallas Fire-Rescue egyik vezetője.

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu

Gyermek is meghalt a robbanásban

A tragédiában legalább három ember vesztette életét, köztük egy gyermek. Emellett legalább öt sérültet kórházba szállítottak. A mentőcsapatok órákon át kutattak a füstölgő romok között, miközben attól tartottak, hogy további áldozatok is lehetnek az épület maradványai alatt.

A tűzoltók késő estig a romok kézi átvizsgálásán dolgoztak, de a terület egy részén munkagépekre is szükség volt.

A lakók közül sokan szó szerint mindenüket elvesztették. Az egyik nő könnyek között mesélte, hogy nem volt otthon a robbanás idején, de a macskája bent rekedt az épületben.

Órák óta sírok. Nem tudom, mit tegyek. Gyakorlatilag csak ez maradt mindenemből

 – mondta, miközben a ruháira mutatott.

Egy másik helyi lány hősként mentette ki a húgát és a család kutyáját a lángoló épületből.

Egy nappal korábban már érezni lehetett a gázt

További sokkoló részlet, hogy több lakó szerint már a robbanás előtti napon is érezni lehetett a gázszagot az épületben. A helyi gázszolgáltató szerint egy, a cégtől független építőbrigád sérthetett meg egy vezetéket a környéken.

A körzet gázellátását azonnal leállították, a hatóságok pedig családegyesítő központot nyitottak egy közeli iskolában azok számára, akik még mindig eltűnt hozzátartozóikat keresik.

A helyszínen készült felvételeken szinte csak egy elszenesedett romhalmaz látható abból az épületből, ahol korábban családok éltek.

Erről is írtunk korábban az Origón:

Videón a pusztító tűzvész, halálfélelemmel a szemükben menekültek a vendégek

Több mint kétszáz vendégeket kellett kimenekíteni egy thaiföldi szállodából, miután a tetőtéri étteremben tűz ütött ki. A tűzvészben négy ember megsérült.

Ironikus világ: videón a pusztító tűz, az „örök láng” temploma gyulladt fel

Hatalmas pusztítást okozott egy tűzeset Japán egyik legismertebb buddhista szentélyében, Mijadzsima szigetén. A tűzvész a híres Reikado csarnokot is elérte, ahol a legenda szerint már közel 1200 éve ég az úgynevezett „örök láng”.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!