Hatalmas robbanás rázta meg a várost – egy gyerek is meghalt a pokoli tűzben – videó

A helyiek szerint akkora detonáció történt, hogy a környező házak falai is beleremegtek. A tűz az Oak Cliff negyedben tört ki, Dallas belvárosától délre. A robbanás után hatalmas fekete füstoszlop emelkedett az égbe, amit kilométerekről is látni lehetett, számolt be a Huffington Post.
Egy közelben élő nő azt mondta: „A kanapén ültem és tévéztem, amikor hirtelen hatalmas robbanást hallottam. A falakról leestek a tárgyak.” Egy autószerelő műhely dolgozója pedig arról beszélt, hogy az egész épület beleremegett a detonációba.
Gázszivárgás miatt vonultak ki a tűzoltók, de már késő volt
A legmegdöbbentőbb részlet azonban csak ezután derült ki. A hatóságok szerint a tűzoltók eredetileg egy bejelentett gázszivárgás miatt érkeztek a helyszínre – a robbanás azonban még azelőtt bekövetkezett, hogy bármit tehettek volna.
Már úton volt az erősítés, de a robbanás addigra megtörtént
– mondta a Dallas Fire-Rescue egyik vezetője.
Gyermek is meghalt a robbanásban
A tragédiában legalább három ember vesztette életét, köztük egy gyermek. Emellett legalább öt sérültet kórházba szállítottak. A mentőcsapatok órákon át kutattak a füstölgő romok között, miközben attól tartottak, hogy további áldozatok is lehetnek az épület maradványai alatt.
A tűzoltók késő estig a romok kézi átvizsgálásán dolgoztak, de a terület egy részén munkagépekre is szükség volt.
A lakók közül sokan szó szerint mindenüket elvesztették. Az egyik nő könnyek között mesélte, hogy nem volt otthon a robbanás idején, de a macskája bent rekedt az épületben.
Órák óta sírok. Nem tudom, mit tegyek. Gyakorlatilag csak ez maradt mindenemből
– mondta, miközben a ruháira mutatott.
Egy másik helyi lány hősként mentette ki a húgát és a család kutyáját a lángoló épületből.
Egy nappal korábban már érezni lehetett a gázt
További sokkoló részlet, hogy több lakó szerint már a robbanás előtti napon is érezni lehetett a gázszagot az épületben. A helyi gázszolgáltató szerint egy, a cégtől független építőbrigád sérthetett meg egy vezetéket a környéken.
A körzet gázellátását azonnal leállították, a hatóságok pedig családegyesítő központot nyitottak egy közeli iskolában azok számára, akik még mindig eltűnt hozzátartozóikat keresik.
A helyszínen készült felvételeken szinte csak egy elszenesedett romhalmaz látható abból az épületből, ahol korábban családok éltek.
Erről is írtunk korábban az Origón:
Videón a pusztító tűzvész, halálfélelemmel a szemükben menekültek a vendégek
Több mint kétszáz vendégeket kellett kimenekíteni egy thaiföldi szállodából, miután a tetőtéri étteremben tűz ütött ki. A tűzvészben négy ember megsérült.
Ironikus világ: videón a pusztító tűz, az „örök láng” temploma gyulladt fel
Hatalmas pusztítást okozott egy tűzeset Japán egyik legismertebb buddhista szentélyében, Mijadzsima szigetén. A tűzvész a híres Reikado csarnokot is elérte, ahol a legenda szerint már közel 1200 éve ég az úgynevezett „örök láng”.