Egy pillanat, és kész a baj: Robbie Williamst baleset érte

Robbie Williams elmondása szerint már az első pillanatban furcsának érezte a változást, de csak akkor esett le neki, mi történt, amikor felesége, Ayda Field meglátta a mosolyát – írja a Daily Mail.

Robbie Williams

Fotó: JIA HAOCHENG / POOL

Robbie Williams mentális egészsége sincs rendben

„Egy új kis mélyedést éreztem a fogamon… aztán rájöttem: hiányzik a fele” – mesélte. Hozzátette: felesége nevetve annyit mondott, úgy néz ki, mint a Dumb és Dumber egyik szereplője.

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy az énekes éppen Miamiban tartózkodik, miközben a fogorvosa Los Angelesben van, így egy ötórás repülőút választja el a javítástól.

Williams viccesen felvetette: lehet, hogy inkább „új stílusként” vállalja be a hiányos mosolyt.

A történtek ellenére az eset rávilágít arra is, hogy az énekes az elmúlt időszakban komoly egészségügyi problémákkal küzdött. Korábban extrém fogyása miatt még skorbutot is diagnosztizáltak nála, miután nem vitt be elegendő tápanyagot.

A mentális egészsége is megromlott: hosszú idő után újra depresszióval és szorongással kellett megküzdenie. Mint mondta, különösen nehéz volt számára, hogy már úgy érezte, túljutott ezen az időszakon.

Azt hittem, már a történetem végén járok, és minden rendben lesz. Ehhez képest visszatért, ami nagyon zavaró volt”

– fogalmazott.

Az énekes azonban megnyugtatta rajongóit: a nehéz időszak mostanra enyhült, és igyekszik újra egyensúlyba hozni az életét, még ha közben fél foggal is kell színpadra állnia.

