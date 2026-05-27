Robert F. Kennedy új videója teljesen kiakasztotta az internetet

A videót maga Robert F. Kennedy Jr osztotta meg az X-en. A felvételen az látható, ahogy öltönynadrágban és nyakkendőben üldöz két fekete kígyót Dr. Mehmet Oz floridai luxusvillájának teraszán, majd mindenféle védőfelszerelés nélkül egyszerűen megragadja őket – írja a DailyMail.

Robert F. Kennedy puszta kézzel fogta meg a kígyókat, miközben felesége pánikba esett a floridai teraszon

Robert F. Kennedy videóján egyszerre nevet és sokkolódik az internet

A háttérben Cheryl Hines egyre idegesebben próbálta lebeszélni férjét a veszélyes mutatványról. Többször is könyörgött neki, hogy engedje el a vergődő hüllőket, miközben Robert F. Kennedy láthatóan egyáltalán nem aggódott.

Dr. Oz közben nevetve figyelte az egészet, és egy ponton azt mondta, hogy a kígyók éppen párosodtak. Kennedy viccelődve még azt is állította, hogy mérges vízi mokaszinkígyókról van szó, amitől Cheryl Hines még jobban megijedt. Később azonban kiderült, hogy fekete versenykígyók voltak, amelyek nem mérgesek.

ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr., doktor Mehmet Öz’ün terasında iki yılanı yakaladığı anları paylaştı.pic.twitter.com/JC40kXrrio — Onedio (@onedio) May 26, 2026

A videó alatt rövid idő alatt több ezer hozzászólás jelent meg. Többen elképesztő bátorságnak nevezték Robert F. Kennedy akcióját, míg mások szerint teljesen felelőtlen és őrült viselkedés volt puszta kézzel kígyókat fogdosni.

Sokan főleg Cheryl Hines reakcióján szórakoztak, mert a színésznő láthatóan valódi pánikba esett a jelenet közben. Több kommentelő szerint inkább kétségbeesett könyörgés volt hallható, mint valódi „szurkolás”.

Robert F. Kennedy korábban is több furcsa állatos történettel került címlapokra

Az amerikai politikus neve már korábban is többször összefonódott bizarr állatos történetekkel. Cheryl Hines egyszer arról beszélt, hogy férje emuja rendszeresen megtámadta őt az udvarukban, míg Kennedy lánya szerint apja egyszer egy bálnatetem fejét vitte haza autóval.

Robert F. Kennedy korábban azt is elárulta, hogy egész életében gyűjtött elütött állatokat az utak mellől. Egy alkalommal még arról is beszélt, hogy tele van a fagyasztója gázolt állatokkal.

A politikus különös állatszeretete és meghökkentő történetei miatt az interneten sokan már most az év egyik legbizarrabb celebvideójának nevezik a mostani kígyófogást.