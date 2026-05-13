Robert Pattinson

Robert Pattinson ma már apa, Batman és Hollywood egyik legizgalmasabb sztárja

37 perce
Olvasási idő: 11 perc
Május 13-án ünnepli 40. születésnapját Robert Pattinson, aki az elmúlt két évtizedben tinisztárból Hollywood egyik legizgalmasabb színészévé nőtte ki magát. A Robert Pattinson név sokaknak még mindig Edward Cullent, az Alkonyat titokzatos vámpírját jelenti, pedig a brit színész ma már jóval több ennél: Batman, családapa, divatikon és a filmvilág egyik legnehezebben beskatulyázható alakja.
Robert Douglas Thomas Pattinson 1986. május 13-án született Londonban. Édesanyja modellügynökségnél dolgozott, édesapja veterán autókat importált, ő pedig már fiatalon közel került a szereplés világához. Tizenkét évesen modellkedni kezdett, később színházi társulathoz csatlakozott, majd a kamera előtt találta meg azt az utat, amely végül világhírnévig vezette – írja a Wikipedia.

Robert Pattinson attends the red carpet of the movie Die My Love during the 78th Cannes Film Festival Cannes France 2025/05/17. (Photo by Laurent Hou / Hans Lucas via AFP)
Fotó: LAURENT HOU / Hans Lucas / AFP

A fiú, akit először a Harry Potterben vett észre a világ

Pattinson karrierjében az első nagy fordulatot a Harry Potter és a Tűz Serlege hozta meg. Cedric Diggory szerepében tűnt fel, és bár a történetben tragikus sors jutott neki, a nézők azonnal megjegyezték a nevét. A sármos brit fiúból rövid idő alatt ígéretes fiatal színész lett, akit sokan a következő nagy hollywoodi tehetségként kezdtek emlegetni.

Cedric Diggory, azaz Robert Pattinson a Harry Potter és a Tűz Serlege c. filmben
Fotó: ClipZone: Heroes & Villains / YouTube / Képkivágás

Ám ami ezután következett, arra talán ő maga sem volt teljesen felkészülve.

