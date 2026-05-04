Elképesztő videó: robotrendőrök álltak szolgálatba az utakon Kínában

Robotrendőrök irányítják a forgalmat Kelet-Kínában az ünnepi időszakban
Mesterséges intelligenciával működő robotrendőröket állítottak szolgálatba Kelet-Kínában a május elsejei ünnepi időszakban a forgalom irányítására és a közlekedésbiztonság javítására - derül ki a kínai állami média hétfői beszámolójából.
A kelet-kínai Hangcsouban május 1-jén egy 15 egységből álló "robotrendőr-osztagot" vetettek be a belváros forgalmas csomópontjain. A robotok a gyalogos- és kerékpárosforgalom irányításában, az útbaigazításban, valamint a rendőrök munkájának támogatásában vesznek részt.
A város más pontjain a járókelők közvetlenül is kapcsolatba léphetnek a robotokkal: az érintőképernyőn keresztül feltett kérdésekre az eszközök valós idejű információk alapján adnak útvonal javaslatot.
A forgalmas kereszteződésekben a robotok a szabálysértések kiszűrésében is szerepet kapnak. Képfelismerő technológiával figyelik például az elektromos robogók szabálytalan közlekedését vagy a bukósisak hiányát, és hangjelzéssel figyelmeztetik a szabályszegőket, miközben az adatokat továbbítják a központi rendszerbe.
A robotok a jelzőlámpákkal összehangoltan, előre programozott kézjelekkel irányítják a forgalmat, és több alapvető utasítást - az indulást, megállást vagy kanyarodást - is végre tudnak hajtani, így egyértelmű jelzéseket adnak a közlekedőknek.
A hangcsoui közlekedési rendőrség egyik munkatársa szerint a robotrendőrök bevezetése jelentősen csökkentette az állomány leterheltségét. A napi 8-9 órán át folyamatosan működni képes eszközök elsősorban a rutinfeladatokat veszik át, lehetővé téve, hogy a rendőrök az összetettebb, emberi mérlegelést igénylő feladatokra koncentráljanak.
Kínában a munka ünnepéhez kapcsolódóan május 1. és 5. között munkaszüneti időszak van – írja az MTI.
A humanoid robotok már 2026 májusától tesztüzemben dolgoznak a tokiói Haneda repülőtéren, ahol évente több mint 60 millió utas fordul meg. A Japan Airlines célja egyértelmű: enyhíteni a súlyos munkaerőhiányt és csökkenteni a fizikai terhelést az alkalmazottakon.