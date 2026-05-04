Elképesztő videó: robotrendőrök álltak szolgálatba az utakon Kínában

Mesterséges intelligenciával működő robotrendőröket állítottak szolgálatba Kelet-Kínában a május elsejei ünnepi időszakban a forgalom irányítására és a közlekedésbiztonság javítására - derül ki a kínai állami média hétfői beszámolójából.

A kelet-kínai Hangcsouban május 1-jén egy 15 egységből álló "robotrendőr-osztagot" vetettek be a belváros forgalmas csomópontjain. A robotok a gyalogos- és kerékpárosforgalom irányításában, az útbaigazításban, valamint a rendőrök munkájának támogatásában vesznek részt.

A város más pontjain a járókelők közvetlenül is kapcsolatba léphetnek a robotokkal: az érintőképernyőn keresztül feltett kérdésekre az eszközök valós idejű információk alapján adnak útvonal javaslatot.

A forgalmas kereszteződésekben a robotok a szabálysértések kiszűrésében is szerepet kapnak. Képfelismerő technológiával figyelik például az elektromos robogók szabálytalan közlekedését vagy a bukósisak hiányát, és hangjelzéssel figyelmeztetik a szabályszegőket, miközben az adatokat továbbítják a központi rendszerbe.

A robotok a jelzőlámpákkal összehangoltan, előre programozott kézjelekkel irányítják a forgalmat, és több alapvető utasítást - az indulást, megállást vagy kanyarodást - is végre tudnak hajtani, így egyértelmű jelzéseket adnak a közlekedőknek.

People cycle past a humanoid robot police officer in Hangzhou, China, on the third day of a five-day national May Day holiday.



The tech hub's traffic police deployed 15 humanoid robots in total to bolster their ranks on May 1



A hangcsoui közlekedési rendőrség egyik munkatársa szerint a robotrendőrök bevezetése jelentősen csökkentette az állomány leterheltségét. A napi 8-9 órán át folyamatosan működni képes eszközök elsősorban a rutinfeladatokat veszik át, lehetővé téve, hogy a rendőrök az összetettebb, emberi mérlegelést igénylő feladatokra koncentráljanak.

Kínában a munka ünnepéhez kapcsolódóan május 1. és 5. között munkaszüneti időszak van – írja az MTI.

