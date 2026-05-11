rodeó

Brutális rodeóbaleset: válságos állapotban a megtaposott férfi

Súlyos rodeóbaleset történt Mexikóban: egy fiatal cowboy életveszélyes sérüléseket szenvedett, miután leesett egy bikáról, majd az állat megtaposta és többször felöklelte. A horrorisztikus rodeóbaleset a dél-mexikói Oaxaca államban, Santa María Yalina településen történt egy vallási fesztivál keretében rendezett rodeón.
A rodeóbalesetről készült felvételeken látható, ahogy a fiatal lovas felmászik a karámra, majd ráül a bikára. Az állatot ezután elengedik, a feldühödött bika pedig azonnal vadul dobálni kezdi magát, hogy lerázza a hátáról a versenyzőt – számolt be a történtekről a Daily Star.

A cowboy állapota válságos a mexikói rodeóbaleset után (illusztráció) – Fotó: Unsplash
Vita indult a súlyos rodeóbaleset után

A cowboy néhány másodpercig még próbálta tartani magát, végül azonban leesett. A kötelek miatt nem tudott elszabadulni, így az állat végighúzta a földön az arénában.

A beszámolók szerint a bika ezután többször is rátaposott, majd fel is öklelte a sérült férfit, miközben a közelben lévők kétségbeesetten próbáltak segíteni rajta.

A mentők végül kiszabadították a cowboyt, akit azonnal kórházba szállítottak. A helyi sajtó szerint az állapota továbbra is kritikus.

A baleset újra heves vitát indított a rodeók biztonságáról és az állatokkal való bánásmódról.

Vegyi incidens miatt zárták le egy utcát Manchesterben

Nagy erőkkel vonultak ki a rendőrök és a tűzoltók egy manchesteri hotelhez, miután gyanús, vegyszerre emlékeztető szagot jelentettek az egyik szobából. Az épületet elővigyázatosságból kiürítették, egy férfit pedig őrizetbe vettek a vegyi incidens miatt.

 

