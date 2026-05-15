róka

Nem vicc: szőrös hotdog-tolvaj miatt lépett akcióba a rendőrség – videó

Egy szokatlan lopás miatt riasztották a rendőrséget Albertában, miután hot dogok tűntek el nyomtalanul. A nyomozás során egy róka került elő gyanúsítottként.
rókahot doglopásrendőrség

Egy szokatlan lopás miatt riasztották a Royal Canadian Mounted Police egységeit Alberta tartományban, miután hot dogok eltűnéséről érkezett bejelentés. Az ügy gyorsan humoros fordulatot vett, amikor kiderült, hogy a „gyanúsított” leírása is rendkívül különös. A rendőrség végül a helyszínen találta meg az elkövetőt egy róka személyében – írja a CTV News.

Róka lopott hot dogokat Albertában – Fotó: Pexels

Róka lopott hot dogot Albertában

Május 11-én, vacsoraidő környékén érkezett bejelentés a rendőrséghez egy lopásról. A járőrök a megadott személyleírás alapján – vörös szőrzetű, alacsony termetű, vastag „kabátot” viselő gyanúsított – kezdték meg a keresést. A helyszínen végül sikerült megtalálni az elkövetőt, aki éppen a bizonyítékok eltüntetésével volt elfoglalva. Az ügyben végül nem emeltek vádat, így a „tettes” szabadon távozhatott.

Így menekült meg a csatorna fogságából a bajba jutott kisróka – képek

Szokatlan mentőakcióhoz riasztották a balatonboglári tűzoltókat, miután bejelentés érkezett egy bajba jutott állatról. Egy esővíz-elvezető csatorna mélyén rekedt elkeseredett kisróka szorult segítségére.

 

Kaparászást hallott a padló alól – amit talált, mindenkit elképesztett – videó

Egy Essex-i nő a házfelújítás közben különös zajokra lett figyelmes a padló alatt, majd elképedve fedezte fel, ki okozza a hangokat. A róka, aki a házba szorult, gyorsan a TikTok sztárja lett.

 

 

