Nem vicc: szőrös hotdog-tolvaj miatt lépett akcióba a rendőrség – videó

Egy szokatlan lopás miatt riasztották a Royal Canadian Mounted Police egységeit Alberta tartományban, miután hot dogok eltűnéséről érkezett bejelentés. Az ügy gyorsan humoros fordulatot vett, amikor kiderült, hogy a „gyanúsított” leírása is rendkívül különös. A rendőrség végül a helyszínen találta meg az elkövetőt egy róka személyében – írja a CTV News.

Róka lopott hot dogokat Albertában – Fotó: Pexels

Május 11-én, vacsoraidő környékén érkezett bejelentés a rendőrséghez egy lopásról. A járőrök a megadott személyleírás alapján – vörös szőrzetű, alacsony termetű, vastag „kabátot” viselő gyanúsított – kezdték meg a keresést. A helyszínen végül sikerült megtalálni az elkövetőt, aki éppen a bizonyítékok eltüntetésével volt elfoglalva. Az ügyben végül nem emeltek vádat, így a „tettes” szabadon távozhatott.