Iskolai bemutatóra készült, végül egy 1700 éves leletet talált a 8 éves kisfiú

Izrael déli részén, a Negev-sivatagban található Ramon-kráter térségében talált rá Dor Wolynitz a mindössze 6x6 centiméteres szobortöredékre egy családi kirándulás során. A 2026 májusában ismertetett lelet a szakértők szerint a 4. századból származhat, és egy emberalak ruharedőit ábrázolja.
Római kori szobor került elő a sivatagban
A kisfiú eredetileg olyan különleges tárgyat keresett, amelyet megmutathat az osztálytársainak. A földön fekvő, csíkosnak tűnő darab azonban nem egyszerű kő volt: egy régész ismerős vette észre rajta a gondosan faragott ruharedőket.
A szakértők szerint a töredék egy negevi eredetű ásványból készült, vagyis valószínűleg helyben faraghatták. A kidolgozás magas szintű mesterségbeli tudásra utal.
Istenséget ábrázolhatott a ritka lelet
A régészek úgy vélik, hogy a szobor egykor Jupiter római istent vagy a nabateus Zeus-Dushara istenséget ábrázolhatta. A Ramon-kráter környéke az ókori fűszerút mentén feküdt, ahol a római és nabateus kultúra is találkozott.
A lelet azért is különleges, mert nem ásatáson, hanem a felszínen került elő.
A szakértők szerint elképzelhető, hogy erózió vagy természetes földmozgás hozta napvilágra.
Példásan járt el a kisfiú
Dor és családja átadta a töredéket az izraeli régészeti hatóságoknak. A fiú ezért elismerő oklevelet kapott, mivel felelősen járt el, és hozzájárult a kulturális örökség megőrzéséhez – számolt be a Fox News.
A kis kődarab így nemcsak izgalmas iskolai történet lett, hanem egy ritka, több mint másfél évezredes régészeti felfedezés is.
A régészek minden eddiginél idősebb, kézben használt faeszközökre bukkantak Görögországban. A mintegy 430 ezer éves leletek új bizonyítékot szolgáltatnak arra, hogy az ősemberek jóval fejlettebb technológiai tudással rendelkeztek, mint azt korábban feltételezték.
Különleges régészeti felfedezésről számoltak be cseh szakemberek egy készülő nagysebességű vasútvonal nyomvonalán végzett feltárások kapcsán. Az ősi leletek a bronzkorból, a vaskorból és a római korból származnak. A kutatók szerint pedig a lelőhely a térség egyik leggazdagabb régészeti komplexumának számíthat.