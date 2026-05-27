Iskolai bemutatóra készült, végül egy 1700 éves leletet talált a 8 éves kisfiú

Izrael déli részén, a Negev-sivatagban található Ramon-kráter térségében talált rá Dor Wolynitz a mindössze 6x6 centiméteres szobortöredékre egy családi kirándulás során. A 2026 májusában ismertetett lelet a szakértők szerint a 4. századból származhat, és egy emberalak ruharedőit ábrázolja.

Római kori szobor töredékére bukkant egy 8 éves kisfiú Izraelben

Fotó: Akiva Goldenhersh / Israel Antiquities Authority

Római kori szobor került elő a sivatagban

A kisfiú eredetileg olyan különleges tárgyat keresett, amelyet megmutathat az osztálytársainak. A földön fekvő, csíkosnak tűnő darab azonban nem egyszerű kő volt: egy régész ismerős vette észre rajta a gondosan faragott ruharedőket.

A szakértők szerint a töredék egy negevi eredetű ásványból készült, vagyis valószínűleg helyben faraghatták. A kidolgozás magas szintű mesterségbeli tudásra utal.

A Negev-sivatag felszínén felfedezett lelet feltehetően a negyedik századból származik

Fotó: Emil Aladjem / Israel Antiquities Authority

Istenséget ábrázolhatott a ritka lelet

A régészek úgy vélik, hogy a szobor egykor Jupiter római istent vagy a nabateus Zeus-Dushara istenséget ábrázolhatta. A Ramon-kráter környéke az ókori fűszerút mentén feküdt, ahol a római és nabateus kultúra is találkozott.

A lelet azért is különleges, mert nem ásatáson, hanem a felszínen került elő.

A szakértők szerint elképzelhető, hogy erózió vagy természetes földmozgás hozta napvilágra.

A kutatók szerint a kis kődarab Jupiter római istent vagy Zeusz-Dusara nabateus istent ábrázolhatta

Fotó: Israel Antiquities Authority Official Channel / YouTube / Képivágás

Példásan járt el a kisfiú

Dor és családja átadta a töredéket az izraeli régészeti hatóságoknak. A fiú ezért elismerő oklevelet kapott, mivel felelősen járt el, és hozzájárult a kulturális örökség megőrzéséhez – számolt be a Fox News.

A kis kődarab így nemcsak izgalmas iskolai történet lett, hanem egy ritka, több mint másfél évezredes régészeti felfedezés is.