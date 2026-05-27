Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Letarolhatja a baloldal Franciaországot, na ezt nem láttuk jönni

lelet

Iskolai bemutatóra készült, végül egy 1700 éves leletet talált a 8 éves kisfiú

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Különleges leletre bukkant egy 8 éves kisfiú Izraelben, amikor érdekes köveket keresett az iskolai bemutatójához. Egy római kori szobor töredékét találta meg, ami mintegy 1700 éves lehet, és a szakértők szerint ritka régészeti felfedezésnek számít.
Link másolása
Vágólapra másolva!
leletszoborrómai korIzraelrégészet

Izrael déli részén, a Negev-sivatagban található Ramon-kráter térségében talált rá Dor Wolynitz a mindössze 6x6 centiméteres szobortöredékre egy családi kirándulás során. A 2026 májusában ismertetett lelet a szakértők szerint a 4. századból származhat, és egy emberalak ruharedőit ábrázolja.

Római kori szobor töredékére bukkant egy 8 éves kisfiú Izraelben
Római kori szobor töredékére bukkant egy 8 éves kisfiú Izraelben
Fotó: Akiva Goldenhersh / Israel Antiquities Authority

Római kori szobor került elő a sivatagban

A kisfiú eredetileg olyan különleges tárgyat keresett, amelyet megmutathat az osztálytársainak. A földön fekvő, csíkosnak tűnő darab azonban nem egyszerű kő volt: egy régész ismerős vette észre rajta a gondosan faragott ruharedőket.

A szakértők szerint a töredék egy negevi eredetű ásványból készült, vagyis valószínűleg helyben faraghatták. A kidolgozás magas szintű mesterségbeli tudásra utal.

A Negev-sivatag felszínén felfedezett lelet feltehetően a negyedik századból származik
A Negev-sivatag felszínén felfedezett lelet feltehetően a negyedik századból származik
Fotó:  Emil Aladjem / Israel Antiquities Authority

Istenséget ábrázolhatott a ritka lelet

A régészek úgy vélik, hogy a szobor egykor Jupiter római istent vagy a nabateus Zeus-Dushara istenséget ábrázolhatta. A Ramon-kráter környéke az ókori fűszerút mentén feküdt, ahol a római és nabateus kultúra is találkozott.

A lelet azért is különleges, mert nem ásatáson, hanem a felszínen került elő. 

A szakértők szerint elképzelhető, hogy erózió vagy természetes földmozgás hozta napvilágra.

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu

A kutatók szerint a kis kődarab Jupiter római istent vagy Zeusz-Dusara nabateus istent ábrázolhat
A kutatók szerint a kis kődarab Jupiter római istent vagy Zeusz-Dusara nabateus istent ábrázolhatta
Fotó:  Israel Antiquities Authority Official Channel / YouTube / Képivágás

Példásan járt el a kisfiú

Dor és családja átadta a töredéket az izraeli régészeti hatóságoknak. A fiú ezért elismerő oklevelet kapott, mivel felelősen járt el, és hozzájárult a kulturális örökség megőrzéséhez – számolt be a Fox News.

A kis kődarab így nemcsak izgalmas iskolai történet lett, hanem egy ritka, több mint másfél évezredes régészeti felfedezés is.

Ez is érdekelheti:

Olyan eszközt találtak, ami teljesen átírhatja az emberi fejlődés történetét

A régészek minden eddiginél idősebb, kézben használt faeszközökre bukkantak Görögországban. A mintegy 430 ezer éves leletek új bizonyítékot szolgáltatnak arra, hogy az ősemberek jóval fejlettebb technológiai tudással rendelkeztek, mint azt korábban feltételezték.

Ezeréves titkok kerültek elő Csehországban – döbbenetes, mit találtak a föld alatt

Különleges régészeti felfedezésről számoltak be cseh szakemberek egy készülő nagysebességű vasútvonal nyomvonalán végzett feltárások kapcsán. Az ősi leletek a bronzkorból, a vaskorból és a római korból származnak. A kutatók szerint pedig a lelőhely a térség egyik leggazdagabb régészeti komplexumának számíthat.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!