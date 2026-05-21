Brutális rongálás egy templomnál: Jézus-szobrot fejeztek le

Figyelmeztetés: súlyos májkárosodást okozhat a népszerű tisztítószer

Sokkoló eset történt egy Long Island-i katolikus templomnál, ahol a hívek vasárnap reggel vették észre, hogy egy Jézus-szobor feje eltűnt. A hatóságok egy 41 éves nőt tartóztattak le rongálás gyanújával.
Egy 41 éves nőt tartóztattak le Long Islanden, miután a hatóságok szerint egy katolikus templom előtt álló Jézus-szobor megrongálása miatt indult ellene eljárás. Az esetet a rendőrség gyűlölet-bűncselekményekkel foglalkozó egysége is vizsgálta. A rongálás komoly felháborodást váltott ki a helyi közösségben – írja a Fox News.

A Jézus-szobor megrongálása miatt tartóztattak le egy 41 éves nőt – Fotó: Youtube/képkivágás/News12

Hogyan történt a rongálás?

A Suffolk megyei rendőrség közlése szerint a 41 éves Deyonna Subert ellen másodfokú rongálás gyanújával indult eljárás, miután egy East Islipben található katolikus templom előtt álló Jézus Szent Szíve-szobor megrongálódott. A hatóságok szerint a Jézus-szobrot lefejezték, a sérült részt később a plébános egy közeli bokros területen találta meg.

A templom hívei csak később, egy vasárnapi szertartás alkalmával vették észre, hogy a szobor megsérült. 

Az eset különösen érzékenyen érintette a közösséget, mivel a helyszín az elsőáldozási ünnepségekhez is kapcsolódik. A rendőrség gyűlölet-bűncselekményekkel foglalkozó egysége is bekapcsolódott a vizsgálatba, a nőt pedig később Bay Shore térségében fogták el. A templom plébánosa szerint már több adomány is érkezett a helyreállításra, és a szobor javítása várhatóan rövid időn belül megtörténik.

Kalapáccsal támadt Michelangelo mesterművére: sokkoló jelenetek játszódtak le a Vatikánban

1972. május 21-én olyan támadás érte a világ egyik legismertebb szobrát, amely örökre megváltoztatta a műkincsvédelmet a Vatikánban. Egy férfi a döbbent turisták szeme láttára rontott rá Michelangelo legendás Pietajára, és kalapáccsal kezdte szétverni az évszázados mesterművet. A brutális rongálás híre az egész világot megrázta.

 

Felháborító vandalizmus! Megrongálták Petőfi Sándor emlékművét

Néhány napon belül másodszor támadták meg a magyar költő emlékművét. Petőfi Sándor strasbourgi szobrának rongálását hétfő reggel észlelték. A rendőrség feljelentések alapján keresi az ismeretlen tetteseket.

 

 

