Brutális rongálás egy templomnál: Jézus-szobrot fejeztek le

Egy 41 éves nőt tartóztattak le Long Islanden, miután a hatóságok szerint egy katolikus templom előtt álló Jézus-szobor megrongálása miatt indult ellene eljárás. Az esetet a rendőrség gyűlölet-bűncselekményekkel foglalkozó egysége is vizsgálta. A rongálás komoly felháborodást váltott ki a helyi közösségben – írja a Fox News.
Hogyan történt a rongálás?
A Suffolk megyei rendőrség közlése szerint a 41 éves Deyonna Subert ellen másodfokú rongálás gyanújával indult eljárás, miután egy East Islipben található katolikus templom előtt álló Jézus Szent Szíve-szobor megrongálódott. A hatóságok szerint a Jézus-szobrot lefejezték, a sérült részt később a plébános egy közeli bokros területen találta meg.
A templom hívei csak később, egy vasárnapi szertartás alkalmával vették észre, hogy a szobor megsérült.
Az eset különösen érzékenyen érintette a közösséget, mivel a helyszín az elsőáldozási ünnepségekhez is kapcsolódik. A rendőrség gyűlölet-bűncselekményekkel foglalkozó egysége is bekapcsolódott a vizsgálatba, a nőt pedig később Bay Shore térségében fogták el. A templom plébánosa szerint már több adomány is érkezett a helyreállításra, és a szobor javítása várhatóan rövid időn belül megtörténik.
