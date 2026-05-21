A világ legszebb múmiája máig sokkolja a kutatókat

A mindössze kétévesen elhunyt Rosalia Lombardo teste elképesztő állapotban maradt fenn, ezért sokan a világ legszebb múmiájaként emlegetik, amely ma is turisták ezreit vonzza a palermói kapucinus katakombákba. Különös története és szinte élethű arca miatt rengeteg legenda kering róla – írja a Travelbook.

Olaszország, Szicília, Palermo, a kapucinus kolostor katakombái. Rosalia Lombardo, aki 1920-ban 2 éves korában tüdőgyulladásban hunyt el, majd balzsamozva lett. Fotó: CHARTON FRANCK / HEMIS.FR / hemis.fr

Rosalia Lombardo 1918. december 13-án született az olaszországi Palermóban, Szicíliában. Édesapja Mario Lombardo tábornok volt. A kislány élete azonban tragikusan rövidre sikerült: még a második születésnapja előtt, 1920 decemberében meghalt tüdőgyulladásban, amelyet a spanyolnátha okozott.

Édesapja nem hagyományos temetést szeretett volna lánya számára, ezért felkérte Alfredo Salafia vegyészt, hogy balzsamozza be Rosalia testét.

A szakember különleges eljárást alkalmazott, amelynek köszönhetően a kislány teste több mint száz évvel később is szinte érintetlen állapotban látható.

A kutatók évtizedeken át próbálták megfejteni, hogyan sikerült ilyen tökéletesen megőrizni Rosalia Lombardo testét. A titokra végül 2009-ben derült fény, amikor előkerültek Alfredo Salafia feljegyzései.

A balzsamozáshoz formalint, glicerint, cink-szulfátot, alkoholt és szalicilsavat használt. Ez a keverék akadályozta meg a test gyors lebomlását.

Számos legenda kering Rosalia Lombardo teste kapcsán

Rosalia Lombardo múmiájával kapcsolatban az egyik legismertebb legenda az, hogy a kislány szeme időnként kinyílik.

A jelenséget kutatók is vizsgálták, akik időközönként fotókat készítettek a múmiáról. Később arra jutottak, hogy valójában a fényviszonyok, a páratartalom és a vaku okozza azt az optikai hatást, amely miatt úgy tűnik, mintha a szemhéjak mozognának.

A palermói kapucinus katakombákban több mint kétezer múmia található, de közülük Rosalia Lombardo a legismertebb.

A nagy érdeklődés azonban veszélyt jelentett a különleges állapotban megőrzött testre, ezért 2012-ben egy speciális üvegkoporsóba helyezték, hogy megvédjék a fénytől és más külső hatásoktól.

