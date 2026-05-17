Felfoghatatlan tragédia – Károly király katonája leesett a lováról és szörnyethalt

Tragikus baleset történt péntek este a brit királyi rendezvényen. A Royal Windsor Horse Show tragédia során egy katona leesett a lováról, majd olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette – írja a BBC.

A Royal Windsor Horse Show tragédia során egy brit katona leesett a lováról, az életét már nem tudták megmenteni

Fotó: Aaron Chown - PA Images / PA Images

Royal Windsor Horse Show tragédia – rejtély övezi a katona halálát

A beszámolók szerint a King’s Troop Royal Horse Artillery egyik tagja este hét óra körül zuhant le a lováról, miután elhagyta az arénát a bemutatót követően. A helyszínen azonnal megkezdték az ellátását, azonban az életét már nem tudták megmenteni.

A Buckingham-palota közleménye szerint III. Károly királyt mélyen megrázta a tragédia. A palota szóvivője elárulta, hogy az uralkodó személyesen szeretné kifejezni részvétét az elhunyt katona családjának.

A rendőrség egyelőre nem talált gyanús körülményt az ügyben, ugyanakkor a brit védelmi minisztériummal és a balesetvizsgáló hatóságokkal közösen tovább vizsgálják, pontosan hogyan történhetett a halálos incidens.

A szervezők megerősítették, hogy a négynapos Royal Windsor Horse Show rendezvényt folytatják, azonban a King’s Troop Royal Horse Artillery fellépése elmarad.

