Sabrina Carpenter mindent vitt: ilyen ruhát még nem látott a vörös szőnyeg – galéria

A szettet egy csillogó fejdísz, fekete magas talpú cipő és a ruhából hátrafelé nyúló, látványos díszítések tették igazán ütőssé. A haját klasszikus hullámokban viselte, a sminkje pedig egyszerű volt, mégis kifejezetten dögös hatást keltett.

Carpenternek az idei Met Gála különösen fontos volt, hiszen már nemcsak vendégként, hanem a szervezői csapat tagjaként is ott volt. Ez a filmes Dior ruha pedig nemcsak egy erős villantás volt, hanem egyértelmű jelzés is: nagyon tudja, hogyan kell uralni a vörös szőnyeget.

Kylie Jenner mindent vitt a Met-gálán – de Timothée Chalamet inkább a meccset választotta

A Met Gala 2026 nemcsak Kylie Jenner látványos megjelenéséről szólt, hanem arról is, hogy párja, Timothée Chalamet ezúttal is távol maradt a reflektorfénytől — miközben Jenner egy merész, művészi ruhában uralta a vörös szőnyeget, addig Chalamet inkább a kosárlabdát választotta a divatvilág legnagyobb estéje helyett.