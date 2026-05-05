Nagy a baj: kettészakadhat a Föld, eltűnhet az óceán

Sabrina Carpenter mindent vitt: ilyen ruhát még nem látott a vörös szőnyeg – galéria

Sabrina Carpenter ismét ellopta a show-t a Met Gálán. A Sabrina Carpenter megjelenése az idei eseményen minden eddiginél látványosabb volt, hiszen egy filmtekercsekből inspirált ruhában lépett a vörös szőnyegre.
A Sabrina Carpenter Met Gala 2026-os megjelenése nem csupán egy újabb divatpillanat volt, hanem egy igazi művészi állásfoglalás. Az énekesnő egy egyedi Christian Dior ruhát viselt, amelyet Jonathan Anderson tervezett, és amely a klasszikus „Sabrina” című 1954-es film előtt tisztelgett  – írja a GoodMorningAmerica.

Sabrina Carpenter,NEW YORK, NEW YORK - MAY 04: Sabrina Carpenter attends the 2026 Met Gala celebrating "Costume Art" at the Metropolitan Museum of Art on May 04, 2026 in New York City. Mike Coppola/Getty Images/AFP (Photo by Mike Coppola / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Sabrina Carpenter a Met Gala 2026-on filmtekercses Dior ruhában tarolta le a vörös szőnyeget Fotó: MIKE COPPOLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Sabrina Carpenter: brutális filmes ruhával robbantotta fel a Met Gálát

A ruhát strasszokkal díszített filmcsíkok borították, amelyek konkrét jeleneteket idéztek meg a legendás alkotásból. Ez a filmes ihletésű ruha szó szerint körbetekerte Carpentert, mintha egy élő filmtekercs lenne, ezzel teljesen új szintre emelve a vörös szőnyeges megjelenést.

A szettet egy csillogó fejdísz, fekete magas talpú cipő és a ruhából hátrafelé nyúló, látványos díszítések tették igazán ütőssé. A haját klasszikus hullámokban viselte, a sminkje pedig egyszerű volt, mégis kifejezetten dögös hatást keltett.

Carpenternek az idei Met Gála különösen fontos volt, hiszen már nemcsak vendégként, hanem a szervezői csapat tagjaként is ott volt. Ez a filmes Dior ruha pedig nemcsak egy erős villantás volt, hanem egyértelmű jelzés is: nagyon tudja, hogyan kell uralni a vörös szőnyeget.

A Met Gala 2026 nemcsak Kylie Jenner látványos megjelenéséről szólt, hanem arról is, hogy párja, Timothée Chalamet ezúttal is távol maradt a reflektorfénytől — miközben Jenner egy merész, művészi ruhában uralta a vörös szőnyeget, addig Chalamet inkább a kosárlabdát választotta a divatvilág legnagyobb estéje helyett.

 

