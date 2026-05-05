Sabrina Carpenter mindent vitt: ilyen ruhát még nem látott a vörös szőnyeg – galéria

A Sabrina Carpenter Met Gala 2026-os megjelenése nem csupán egy újabb divatpillanat volt, hanem egy igazi művészi állásfoglalás. Az énekesnő egy egyedi Christian Dior ruhát viselt, amelyet Jonathan Anderson tervezett, és amely a klasszikus „Sabrina” című 1954-es film előtt tisztelgett – írja a GoodMorningAmerica.
Sabrina Carpenter: brutális filmes ruhával robbantotta fel a Met Gálát
A ruhát strasszokkal díszített filmcsíkok borították, amelyek konkrét jeleneteket idéztek meg a legendás alkotásból. Ez a filmes ihletésű ruha szó szerint körbetekerte Carpentert, mintha egy élő filmtekercs lenne, ezzel teljesen új szintre emelve a vörös szőnyeges megjelenést.
A szettet egy csillogó fejdísz, fekete magas talpú cipő és a ruhából hátrafelé nyúló, látványos díszítések tették igazán ütőssé. A haját klasszikus hullámokban viselte, a sminkje pedig egyszerű volt, mégis kifejezetten dögös hatást keltett.
Carpenternek az idei Met Gála különösen fontos volt, hiszen már nemcsak vendégként, hanem a szervezői csapat tagjaként is ott volt. Ez a filmes Dior ruha pedig nemcsak egy erős villantás volt, hanem egyértelmű jelzés is: nagyon tudja, hogyan kell uralni a vörös szőnyeget.
A Met Gala 2026 nemcsak Kylie Jenner látványos megjelenéséről szólt, hanem arról is, hogy párja, Timothée Chalamet ezúttal is távol maradt a reflektorfénytől — miközben Jenner egy merész, művészi ruhában uralta a vörös szőnyeget, addig Chalamet inkább a kosárlabdát választotta a divatvilág legnagyobb estéje helyett.