Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Trump sokkolta a világot: bejelentette a háború végét

Látnia kell!

Lélegzetelállító felvételek: így hömpölygött a tömeg a csíksomlyói búcsún – galéria

sajt

Új kutatás figyelmeztet: nem mindegy, hogyan használjuk fel a sajtot

49 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy új kutatás szerint nem minden formában ugyanúgy hat a szervezetre a népszerű tejtermék. A sajt fogyasztása bizonyos esetekben támogathatja a bélflóra működését, míg más elkészítési módok kedvezőtlenebb hatással járhatnak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
sajtegészségbélflóra

A kutatók szerint a cheddar sajt és az olvasztott sajt között jelentős különbség lehet abból a szempontból, hogyan hatnak a bélbaktériumok sokféleségére. A vizsgálat során azt figyelték meg, hogy a sajtos pirítós formájában elfogyasztott cheddar nem biztosította ugyanazokat az előnyöket, mint az olvasztás nélküli változat - számolt be róla a Daily Mail.

A cheddar sajt másképp hathat a szervezetre olvasztva
A cheddar sajt másképp hathat a szervezetre olvasztva
Fotó: Unsplash

Milyen hatással van a sajt a bélflórára?

A kutatás szerint az olvasztás nélküli cheddar sajt növelheti a bélbaktériumok sokféleségét, ami fontos szerepet játszhat az egészséges bélflóra fenntartásában. A szakemberek úgy vélik, hogy a változatos mikrobiom összefüggésben állhat az immunrendszer megfelelő működésével és az emésztés egyensúlyával is.

A vizsgálatban részt vevő önkéntesek hat héten keresztül fogyasztottak különböző formában cheddar sajtot, majd a kutatók összehasonlították a bélmikrobiom változásait.

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu

Miért lehet káros az olvasztott sajt?

A kutatók szerint az olvasztott sajt esetében a hőhatás megváltoztathatja a cheddar szerkezetét. Emiatt a szervezet nehezebben hasznosíthat bizonyos tápanyagokat, ami befolyásolhatja a bélflóra állapotát is.

A tanulmány alapján a sajtos pirítós fogyasztása során a kedvező baktériumhatások jelentősen csökkentek. A szakemberek szerint az olvasztás során fellazul a sajt eredeti szerkezete, ami hatással lehet a mikrobiomra.

Melyik sajt lehet jobb a bélrendszer számára?

A kutatás eredményei alapján az olvasztás nélküli cheddar sajt kedvezőbb választás lehet a bélrendszer számára, mint a megolvasztott változat. A szakértők ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy további vizsgálatokra van szükség annak pontos megértéséhez, hogyan befolyásolják a különböző elkészítési módok a bélbaktériumokat. A tanulmány eredményei arra utalnak, hogy nemcsak az számít, mit fogyasztunk, hanem az is, milyen formában kerül az étel az asztalra.

Nem minden sajt hizlaló bűn – Meglepő, melyiket tartják a legjobbnak!

A sajt sokak kedvence: kerülhet szendvicsbe, tésztára, salátára, de akár önmagában is igazi nassolnivaló. A sajt nem feltétlenül ellensége az egészséges étrendnek, de nem mindegy, milyen fajtát és mekkora adagban fogyaszt belőle.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!