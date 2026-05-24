Új kutatás figyelmeztet: nem mindegy, hogyan használjuk fel a sajtot

A kutatók szerint a cheddar sajt és az olvasztott sajt között jelentős különbség lehet abból a szempontból, hogyan hatnak a bélbaktériumok sokféleségére. A vizsgálat során azt figyelték meg, hogy a sajtos pirítós formájában elfogyasztott cheddar nem biztosította ugyanazokat az előnyöket, mint az olvasztás nélküli változat - számolt be róla a Daily Mail.

A cheddar sajt másképp hathat a szervezetre olvasztva

Milyen hatással van a sajt a bélflórára?

A kutatás szerint az olvasztás nélküli cheddar sajt növelheti a bélbaktériumok sokféleségét, ami fontos szerepet játszhat az egészséges bélflóra fenntartásában. A szakemberek úgy vélik, hogy a változatos mikrobiom összefüggésben állhat az immunrendszer megfelelő működésével és az emésztés egyensúlyával is.

A vizsgálatban részt vevő önkéntesek hat héten keresztül fogyasztottak különböző formában cheddar sajtot, majd a kutatók összehasonlították a bélmikrobiom változásait.

Miért lehet káros az olvasztott sajt?

A kutatók szerint az olvasztott sajt esetében a hőhatás megváltoztathatja a cheddar szerkezetét. Emiatt a szervezet nehezebben hasznosíthat bizonyos tápanyagokat, ami befolyásolhatja a bélflóra állapotát is.

A tanulmány alapján a sajtos pirítós fogyasztása során a kedvező baktériumhatások jelentősen csökkentek. A szakemberek szerint az olvasztás során fellazul a sajt eredeti szerkezete, ami hatással lehet a mikrobiomra.

Melyik sajt lehet jobb a bélrendszer számára?

A kutatás eredményei alapján az olvasztás nélküli cheddar sajt kedvezőbb választás lehet a bélrendszer számára, mint a megolvasztott változat. A szakértők ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy további vizsgálatokra van szükség annak pontos megértéséhez, hogyan befolyásolják a különböző elkészítési módok a bélbaktériumokat. A tanulmány eredményei arra utalnak, hogy nemcsak az számít, mit fogyasztunk, hanem az is, milyen formában kerül az étel az asztalra.