Nem minden sajt hizlaló bűn – Meglepő, melyiket tartják a legjobbnak!

2026-ban is élénk vita zajlik arról, mennyire fér bele a sajt a tudatos táplálkozásba. A friss táplálkozási ajánlások már megengedőbben kezelik a teljes zsírtartalmú tejtermékeket, ugyanakkor a szakértők továbbra is a mértékletességet hangsúlyozzák. A sajt ugyanis egyszerre lehet értékes fehérje- és kalciumforrás, miközben telített zsírt és sót is tartalmazhat.

A sajt része lehet az egészséges étrendnek, de nem mindegy, melyik fajtát választja

Melyik lehet a legegészségesebb sajt?

A dietetikusok szerint az egyik legjobb választás a cottage cheese, vagyis a túróhoz hasonló friss sajt.

Ennek előnye, hogy általában magas a fehérjetartalma, miközben kevesebb telített zsírt tartalmaz, mint sok keményebb sajtféle.

Egy fél csésze alacsony zsírtartalmú cottage cheese körülbelül 90 kalóriát, 12 gramm fehérjét és 125 milligramm kalciumot tartalmazhat, ezért jól illik reggelibe, salátába vagy könnyű vacsorába.

A mozzarella, ricotta és feta is jó döntés lehet

A lágyabb sajtok, például a mozzarella vagy a ricotta sok étrendbe könnyebben beilleszthetők. A feta is népszerű választás, mert karakteres íze miatt kisebb mennyiség is elég belőle.

A kemény sajtok, például a cheddar, a parmezán vagy a svájci sajt laktózérzékenyeknek kedvezőbbek lehetnek, mert természetesen alacsonyabb a laktóztartalmuk.

Ugyanakkor ezeknél különösen fontos az adagolás.

Nem főétel, inkább ízes kiegészítő

A szakértők szerint a sajt akkor illik legjobban az egészséges étrendbe, ha nem főszereplőként, hanem kiegészítőként kerül a tányérra. Érdemes zöldségekkel, teljes kiőrlésű pékáruval vagy salátával párosítani, így laktatóbb és kiegyensúlyozottabb lesz az étkezés.

Napi kis adagban a legtöbb egészséges ember étrendjébe beleférhet, de magas vérnyomás, szív- és érrendszeri kockázat vagy sószegény diéta esetén érdemes óvatosabban bánni vele – hívta fel a figyelmet a TODAY.