Brutális bukások és sokk: így dőlt meg a sajtgurító verseny királya

A Gloucestershire-ben megrendezett őrült sajtgurító verseny minden évben hatalmas tömegeket vonz. A sajtgurító verseny résztvevői egy közel 4 kilós dupla Gloucester sajtot üldöznek lefelé a brutálisan meredek domboldalon, miközben sokan buknak, gurulnak vagy sérülnek meg – írja a SkyNews.

Versenyzők rohannak és gurulnak lefelé a meredek Cooper’s Hill domboldalán az angliai sajtgurító verseny közben, miközben több ezren figyelik az őrült futamot Fotó: YouTube

A sajtgurító verseny legendája is elbukott

A 38 éves Chris Anderson 23 győzelmével igazi legendának számít a sajtgurító verseny történetében. Idén azonban visszatérése nem úgy alakult, ahogy a rajongók remélték, mert a müncheni Tom Kopke megelőzte őt a cél előtt.

A német videós elárulta, hogy ez volt eddigi legjobb futása. Szerinte a pálya állapota most tökéletes volt: nem volt túl száraz, így az esések valamivel kevésbé bizonyultak veszélyesnek.

Halálosan veszélyes hagyomány

A Cooper’s Hill lejtője körülbelül 200 yard hosszú, az emelkedése pedig extrém meredek. A versenyzők gyakran teljes sebességgel zuhannak lefelé, miközben próbálják utolérni a guruló sajtot.

A hagyomány eredete évszázadokra nyúlik vissza, és sokak szerint pogány tavaszköszöntő ünnepekhez kapcsolódik. A rendezvény hivatalos formáját évekkel ezelőtt megszüntették, miután több mint 15 ezer ember jelent meg nézőként, de a versenyt azóta is megtartják nem hivatalos keretek között.

Az internet új sztárja lett a győztes

Tom Kopke az elmúlt években már többször megnyerte a versenyt, de az idei siker különösen nagy figyelmet kapott, mert a sportág legendáját győzte le. A közösségi médiában rengetegen ünneplik a német tartalomgyártót, miközben sokan elképedve nézik a veszélyes futamról készült felvételeket.

Videón a világ legőrültebb szórakozása: a brit sajtgurító verseny

Mi kell egy jó naphoz pár őrültnek? Nem sok. Egy meredek domb, egy kb. 3 kilós sajt és egy rakás ember, aki utána rohan. A Cooper’s Hill verseny idén is óriási bukásokat és sok nevetést hozott.

