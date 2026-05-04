salzburgi

Veszélyes vegyi anyag szivárgott – kiürítették a salzburgi főpályaudvart

Lezárták hétfőn a salzburgi főpályaudvart, mert veszélyes vegyi anyag, nátrium-metilát szivárgott egy tehervagonból – közölték az osztrák hatóságok. A tájékoztatás szerint előbb csak egyes vágányokat és peronokat zártak le, de kora este már a teljes salzburgi főpályaudvar kiürítését el kellett rendelni.
A vegyvédelmi munkálatokat nagyban hátráltatja, hogy a vegyszer nem léphet érintkezésbe vízzel. A salzburgi főpályaudvaron történt incidensnek nincsenek sérültjei. A veszélyes anyagok adatbázisai szerint a nátrium-metilát egy fehér-sárgás, szagtalan por, amelyet egyebek között katalizátorként használnak a biodízelolaj előállítása során. A szubsztrátumot a tartályban metanolban oldott formában tartják. Kristályos formában azonban megtapadt a vagon külső felületén. 

A salzburgi főpályaudvarra nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók (illusztráció) – Fotó: Unsplash
Egyetlen anyag miatt teljes lezárást rendeltek el a salzburgi főpályaudvaron

„Ez veszélyes, mert maró és öngyulladó, valamint hevesen és mérgezően reagál, ha vízzel vagy nedvességgel érintkezik” – ismertette Werner Kloiber, a salzburgi hivatásos tűzoltóság parancsnoka. Az egész pályaudvart elővigyázatosságból kiürítették, egy vonatot elvittek, és a felsővezetéket földelték. Ezután a hivatásos tűzoltóság megkezdte a maradványok eltávolítását.

„Feltételezzük, hogy a töltésből visszamaradt maradványokról van szó. Maga a vagon szivárgásmentesnek tűnik”

– hangsúlyozta Kloiber.

 Az érintett tehervonatot egy magán-vasúttársaság üzemelteti.

Két ember meghalt, többen pedig megsérültek, amikor egy autó a gyalogosok közé hajtott Lipcse belvárosában hétfő délután. A hatóságok vizsgálják, hogy terrorcselekmény történt-e.

 

 

 

 

 

 

