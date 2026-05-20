Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
fogyasztóvédelmi törvény

Döntöttek a hatóságok: rengeteg termék csomagolása változik szeptembertől

22 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Újabb uniós szabály miatt kerülhet bajba rengeteg hétköznapi termék csomagolása. A samponos flakon is érintett lehet, ha olyan régi környezetvédelmi állítás szerepel rajta, amelyet ősszel már részletesen igazolni kell.
Link másolása
Vágólapra másolva!
fogyasztóvédelmi törvénysamponEurópai Unió

Az Európai Unióban 2026. szeptember 27-től szigorúbb fogyasztóvédelmi szabályok lépnek életbe a környezetvédelmi állításokkal kapcsolatban. A samponos flakon, a kávés csomagolás, a mosószeres doboz vagy akár a bébiétel címkéje is problémás lehet, ha például „klímabarát”, „környezetbarát” vagy hasonló, nem kellően bizonyított kifejezést használ – hívta fel a figyelmet a Bild.

Samponos flakonok is bajba kerülhetnek az új uniós szabályok miatt
Samponos flakonok is bajba kerülhetnek az új uniós szabályok miatt
Fotó: Taylor Beach / Unsplash

Samponos flakon is lehet a bürokrácia áldozata

A szabály célja a greenwashing, vagyis a zöldre festés visszaszorítása. Ez azt jelenti, hogy a cégek nem állíthatják bizonyíték nélkül, hogy egy termék fenntarthatóbb vagy környezetkímélőbb, mint amilyen valójában. A gondot az okozhatja, hogy több millió csomagolást már előre legyártottak.

A boltok és gyártók is aggódnak

A német márkaszövetség szerint teljesen használható termékek kerülhetnek nehéz helyzetbe csak azért, mert a csomagoláson régi reklámszöveg maradt. 

A vállalatoknak át kellhet csomagolniuk vagy matricázniuk a termékeket, ami sok pénzbe kerülhet, és több hulladékot is termelhet.

Jó szándék, kellemetlen következményekkel

Az EU szerint a cél a vásárlók védelme: 

ne lehessen homályos, félrevezető zöld állításokkal eladni termékeket. 

A vita most arról szól, hogy a szigorítás valóban tisztább tájékoztatást hoz-e, vagy újabb bürokratikus terhet rak a gyártókra és a kereskedőkre.

Ez is érdekelheti:

Veszélyes étrend-kiegészítőket is árulnak hazánkban

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalokkal együttműködve egész évben ellenőrzi az étrend-kiegészítők piacát. Míg a 2025-ös évben a potencianövelőként forgalmazott étrend-kiegészítők, valamint a megtévesztő influenszer-marketing miatt kellett fellépnie több alkalommal a hatóságnak, addig 2026-ban az új, egyre népszerűbb termékkörök is vizsgálat alá kerülnek. Így az NKFH többek között ellenőrzi a CBD-tartalmú készítményeket, valamint a fogyást, zsírégetést ígérő étrend-kiegészítőket is.

Szabálytalankodtak az áramszolgáltatók, keményen bírságolt a hatóság

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) fogyasztóvédelmi hatáskörében eljárva vizsgálta az engedélyesekre vonatkozó szolgáltatásminőségi követelmények teljesülését. A 2024. és 2025. évi tevékenységekre kiterjedő vizsgálat során feltárt jogsértések miatt a Hivatal az érintett engedélyeseket összesen 80 millió forint bírság megfizetésére kötelezte.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!