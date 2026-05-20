Döntöttek a hatóságok: rengeteg termék csomagolása változik szeptembertől

Az Európai Unióban 2026. szeptember 27-től szigorúbb fogyasztóvédelmi szabályok lépnek életbe a környezetvédelmi állításokkal kapcsolatban. A samponos flakon, a kávés csomagolás, a mosószeres doboz vagy akár a bébiétel címkéje is problémás lehet, ha például „klímabarát”, „környezetbarát” vagy hasonló, nem kellően bizonyított kifejezést használ – hívta fel a figyelmet a Bild.
Samponos flakon is lehet a bürokrácia áldozata
A szabály célja a greenwashing, vagyis a zöldre festés visszaszorítása. Ez azt jelenti, hogy a cégek nem állíthatják bizonyíték nélkül, hogy egy termék fenntarthatóbb vagy környezetkímélőbb, mint amilyen valójában. A gondot az okozhatja, hogy több millió csomagolást már előre legyártottak.
A boltok és gyártók is aggódnak
A német márkaszövetség szerint teljesen használható termékek kerülhetnek nehéz helyzetbe csak azért, mert a csomagoláson régi reklámszöveg maradt.
A vállalatoknak át kellhet csomagolniuk vagy matricázniuk a termékeket, ami sok pénzbe kerülhet, és több hulladékot is termelhet.
Jó szándék, kellemetlen következményekkel
Az EU szerint a cél a vásárlók védelme:
ne lehessen homályos, félrevezető zöld állításokkal eladni termékeket.
A vita most arról szól, hogy a szigorítás valóban tisztább tájékoztatást hoz-e, vagy újabb bürokratikus terhet rak a gyártókra és a kereskedőkre.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalokkal együttműködve egész évben ellenőrzi az étrend-kiegészítők piacát. Míg a 2025-ös évben a potencianövelőként forgalmazott étrend-kiegészítők, valamint a megtévesztő influenszer-marketing miatt kellett fellépnie több alkalommal a hatóságnak, addig 2026-ban az új, egyre népszerűbb termékkörök is vizsgálat alá kerülnek. Így az NKFH többek között ellenőrzi a CBD-tartalmú készítményeket, valamint a fogyást, zsírégetést ígérő étrend-kiegészítőket is.
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) fogyasztóvédelmi hatáskörében eljárva vizsgálta az engedélyesekre vonatkozó szolgáltatásminőségi követelmények teljesülését. A 2024. és 2025. évi tevékenységekre kiterjedő vizsgálat során feltárt jogsértések miatt a Hivatal az érintett engedélyeseket összesen 80 millió forint bírság megfizetésére kötelezte.