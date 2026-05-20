Döntöttek a hatóságok: rengeteg termék csomagolása változik szeptembertől

Az Európai Unióban 2026. szeptember 27-től szigorúbb fogyasztóvédelmi szabályok lépnek életbe a környezetvédelmi állításokkal kapcsolatban. A samponos flakon, a kávés csomagolás, a mosószeres doboz vagy akár a bébiétel címkéje is problémás lehet, ha például „klímabarát”, „környezetbarát” vagy hasonló, nem kellően bizonyított kifejezést használ – hívta fel a figyelmet a Bild.

Samponos flakonok is bajba kerülhetnek az új uniós szabályok miatt

Samponos flakon is lehet a bürokrácia áldozata

A szabály célja a greenwashing, vagyis a zöldre festés visszaszorítása. Ez azt jelenti, hogy a cégek nem állíthatják bizonyíték nélkül, hogy egy termék fenntarthatóbb vagy környezetkímélőbb, mint amilyen valójában. A gondot az okozhatja, hogy több millió csomagolást már előre legyártottak.

A boltok és gyártók is aggódnak

A német márkaszövetség szerint teljesen használható termékek kerülhetnek nehéz helyzetbe csak azért, mert a csomagoláson régi reklámszöveg maradt.

A vállalatoknak át kellhet csomagolniuk vagy matricázniuk a termékeket, ami sok pénzbe kerülhet, és több hulladékot is termelhet.

Jó szándék, kellemetlen következményekkel

Az EU szerint a cél a vásárlók védelme:

ne lehessen homályos, félrevezető zöld állításokkal eladni termékeket.

A vita most arról szól, hogy a szigorítás valóban tisztább tájékoztatást hoz-e, vagy újabb bürokratikus terhet rak a gyártókra és a kereskedőkre.