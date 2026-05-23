Eltévedt a Kapitány? Furcsa mondatok hagyták el a miniszter száját a MOL-robbanás után

Budapesten is megáll a káprázatos luxusvonat, amelyre 7 millió forinttól kezdődnek a jegyek – fotók

Szó szerint meggazdagodnak a Samsung munkásai

56 perce
Olvasási idő: 5 perc
Fejenként akár 122 milliós bónuszt is kaphatnak. A Samsung más divízióinak dolgozói és a befektetők is lázadnak.
Végletekig kiélezett tárgyalásokat követően a Samsung döbbenetes bejelentést tett, hallatlan bónuszokat ígért meg a memóriachipeket is gyártó divíziójánál dolgozók számára, hogy elkerülje a lapkagyártásának sztrájk miatt megbénulását. A megállapodás üzleti teljesítményekhez és egyéb faktorokhoz köti a dolgozók bónuszait, azonban ha a jelenleg várható számokat hozza a cégcsoport, akkor a félvezetőgyártó részleg dolgozói fejenként akár 122 millió forintnak megfelelő 600 millió wont is kaphatnak bónuszként - számolt be a wccftech.com.

A Samsung dolgozók rekordösszegű bónuszokra számíthatnak - Képünk illusztráció Fotó: Unsplash
A megállapodás a Samsungon belül és kívül is teljes megdöbbenést keltett. Többek közt a mobilos és a háztartási gépes divíziónál dolgozók a lázadás küszöbére kerültek, hiszen nekik csak olyan 1,2 millió forintnak megfelelő bónusz jutott. Teljesen elfogadhatatlannak tartják, hogy a cégcsoporton belül százszoros különbségek legyenek a bónuszokban.

Az érdekképviseleteik a megállapodás bíróságon való támadását fontolgatják.

A mobilos és háztartási gépes részlegeken dolgozók dühét részben az táplálja, hogy a memóriaválság nélkül a chipgyártó divízió szokás szerint veszteséges volna, mindig is cégcsoport nyereséges részei tartották el az ott dolgozó kollégákat; többek közt ők. Ehhez képest a kollégák most hirtelen vezérigazgatói szintű bónuszokra számíthatnak, mert külső körülmények hatására hirtelen irracionális érdekérvényesítő képességük lett.

A Samsung részvényesei is sokkot kaptak

A bónuszmegállapodás ismertetésekor nem csak a cégen belül keletkezett óriási feszültség, de a részvényeseknek is elállt a lélegzetük a chipgyártó részleg dolgozóinak adni kívánt bónuszoktól. Több nagy részvényes szintén a megállapodás bíróságon való megtámadásával fenyegetőzik, teljesen életszerűtlennek tartják, hogy csak bónuszban akár 122 milliót is bezsebeljenek az ott dolgozók.

A következő napok és hetek kritikusak lesznek a Samsung számára, a megállapodás igazságtalansága beláthatatlan következményekkel járó láncreakciót indíthat el a cégcsoporton belül.

