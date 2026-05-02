Ritka portré jelent meg Sarolta hercegnőről a születésnapján

Új fotóval köszöntötték 11. születésnapján a walesi hercegi pár kislányát. Sarolta hercegnő mosolygós, természetközeli portréján máris azt találgatják a rajongók, mennyit változott, és mennyire hasonlít édesapjára, Vilmos hercegre.
Nagy-Britanniában, 2026. május 2-án osztotta meg Vilmos herceg és Katalin hercegné hivatalos közösségi oldalán Sarolta hercegnő új portréját a 11. születésnapja alkalmából. A képet Matt Porteous készítette a család húsvéti cornwalli pihenése alatt – írja a Daily Mail.

Vilmos herceg, György herceg, Sarolta hercegnő, Lajos herceg és Katalin hercegnő részt vesznek az ötödik éves „Együtt karácsonykor” karácsonyi istentiszteleten a londoni Westminster-apátságban, 2025. december 5-én - (L-R) Britain's Prince William, Prince of Wales, Britain's Prince George of Wales, Britain's Princess Charlotte of Wales, Britain's Prince Louis of Wales and Britain's Catherine, Princess of Wales attend the fifth annual "Together At Christmas" Carol Service" at Westminster Abbey in London on December 5, 2025. (Photo by Aaron Chown / POOL / AFP)
Sarolta hercegnő egyre nagyobb kedvenc

A fotón Sarolta vidáman mosolyog, csíkos pulóvert és farmert visel, körülötte virágok és fák láthatók. A rajongók azonnal kiszúrták, mennyire megnőtt, 

többen pedig „Vilmos mini másának” nevezték.

A hercegnő teljes neve Charlotte Elizabeth Diana, 2015. május 2-án született Londonban. Jelenleg harmadik a brit trónöröklési sorban György herceg után és Lajos herceg előtt.

A walesi hercegi család kis „főnöke”

Saroltát gyakran emlegetik határozott, talpraesett kislányként, aki nyilvános eseményeken is ügyesen terelgeti testvéreit, különösen a mindig bohókás Lajos herceget.

Bár a nyilvánosság imádja, szülei igyekeznek óvni a magánéletét. A hírek szerint szereti a táncot, a természetet és a barátságkarkötők készítését is.

Ez is érdekelheti:

Ritka fotón Vilmos és Katalin – ilyen lazán ritkán látni a walesi hercegi családot

Új családi fotóval ünnepelte 15. házassági évfordulóját a brit királyi család egyik legnépszerűbb párja. Vilmos és Katalin a három gyermekükkel együtt, meghitt hangulatú felvételen mutatták meg, hogyan telik náluk egy ritka, felszabadult családi pillanat.

Donald Trump a Fehér Házban fogadta III. Károly királyt – fotókon a történelmi találkozó

Donald Trump és Melania Trump a Fehér Házban fogadta a brit királyi párt a történelmi állami látogatás első napján. Károly király amerikai látogatása a transzatlanti kapcsolatok megerősítését szolgálja a feszült nemzetközi helyzetben.

 

 

