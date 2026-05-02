Ritka portré jelent meg Sarolta hercegnőről a születésnapján

Nagy-Britanniában, 2026. május 2-án osztotta meg Vilmos herceg és Katalin hercegné hivatalos közösségi oldalán Sarolta hercegnő új portréját a 11. születésnapja alkalmából. A képet Matt Porteous készítette a család húsvéti cornwalli pihenése alatt – írja a Daily Mail.

Sarolta hercegnő egyre nagyobb kedvenc

A fotón Sarolta vidáman mosolyog, csíkos pulóvert és farmert visel, körülötte virágok és fák láthatók. A rajongók azonnal kiszúrták, mennyire megnőtt,

többen pedig „Vilmos mini másának” nevezték.

A hercegnő teljes neve Charlotte Elizabeth Diana, 2015. május 2-án született Londonban. Jelenleg harmadik a brit trónöröklési sorban György herceg után és Lajos herceg előtt.

Wishing Charlotte a very happy 11th birthday! 🎂 pic.twitter.com/m17GbmDoAh — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) May 2, 2026

A walesi hercegi család kis „főnöke”

Saroltát gyakran emlegetik határozott, talpraesett kislányként, aki nyilvános eseményeken is ügyesen terelgeti testvéreit, különösen a mindig bohókás Lajos herceget.

Bár a nyilvánosság imádja, szülei igyekeznek óvni a magánéletét. A hírek szerint szereti a táncot, a természetet és a barátságkarkötők készítését is.