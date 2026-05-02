Ritka portré jelent meg Sarolta hercegnőről a születésnapján

Nagy-Britanniában, 2026. május 2-án osztotta meg Vilmos herceg és Katalin hercegné hivatalos közösségi oldalán Sarolta hercegnő új portréját a 11. születésnapja alkalmából. A képet Matt Porteous készítette a család húsvéti cornwalli pihenése alatt – írja a Daily Mail.
Sarolta hercegnő egyre nagyobb kedvenc
A fotón Sarolta vidáman mosolyog, csíkos pulóvert és farmert visel, körülötte virágok és fák láthatók. A rajongók azonnal kiszúrták, mennyire megnőtt,
többen pedig „Vilmos mini másának” nevezték.
A hercegnő teljes neve Charlotte Elizabeth Diana, 2015. május 2-án született Londonban. Jelenleg harmadik a brit trónöröklési sorban György herceg után és Lajos herceg előtt.
A walesi hercegi család kis „főnöke”
Saroltát gyakran emlegetik határozott, talpraesett kislányként, aki nyilvános eseményeken is ügyesen terelgeti testvéreit, különösen a mindig bohókás Lajos herceget.
Bár a nyilvánosság imádja, szülei igyekeznek óvni a magánéletét. A hírek szerint szereti a táncot, a természetet és a barátságkarkötők készítését is.
Ritka fotón Vilmos és Katalin – ilyen lazán ritkán látni a walesi hercegi családot
Új családi fotóval ünnepelte 15. házassági évfordulóját a brit királyi család egyik legnépszerűbb párja. Vilmos és Katalin a három gyermekükkel együtt, meghitt hangulatú felvételen mutatták meg, hogyan telik náluk egy ritka, felszabadult családi pillanat.
Donald Trump a Fehér Házban fogadta III. Károly királyt – fotókon a történelmi találkozó
Donald Trump és Melania Trump a Fehér Házban fogadta a brit királyi párt a történelmi állami látogatás első napján. Károly király amerikai látogatása a transzatlanti kapcsolatok megerősítését szolgálja a feszült nemzetközi helyzetben.