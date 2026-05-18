Emberfeletti rekord a Mount Everesten: egy serpa mindenkit megdöbbentett

A legendás nepáli serpa helyi idő szerint délelőtt 10 óra 12 perckor érte el a Mount Everest 8849 méteres csúcsát, miközben egy expedíciós csoportot vezetett. A nepáli turisztikai hivatal „történelmi mérföldkőnek” nevezte a teljesítményét, és gratulált a hegymászónak, aki évtizedek óta a himalájai hegymászás egyik ikonja, számolt be a CNN.

A legendás nepáli serpa, Kami Rita 32.-szer jutott fel a Mount Everest csúcsára, ami fantasztikus világrekord – Fotó: SUBAAS SHRESTHA / NurPhoto

Szinte évente meghódítja a serpa az Everestet

Kami Rita először 1994-ben jutott fel a világ legmagasabb hegyére. Azóta szinte minden évben visszatért, és többször előfordult, hogy egy szezonban kétszer is elérte a csúcsot.

Mindössze három évben maradt ki a csúcsmászás:

2014-ben lavinák miatt,

2015-ben a pusztító nepáli földrengés következtében,

2020-ban pedig a koronavírus-járvány miatt zárták le az expedíciókat.

Kami Rita a nepáli Thame faluban született – ugyanott, ahonnan Tenzing Norgay is származott. Norgay volt az, aki Edmund Hillaryvel együtt 1953-ban elsőként jutott fel a Mount Everestre.

Azóta több mint 8000 ember hódította meg a hegyet, de senki sem olyan sokszor, mint Kami Rita.

Miközben a serpavezér új rekordot állított fel, idén már három nepáli hegymászó vesztette életét a hegyen. A hatóságok erre a mászószezonra összesen 492 engedélyt adtak ki külföldi hegymászóknak.

Egy női rekord is megdőlt

A turisztikai hivatal szerint egy másik nepáli serpa, az 52 éves Lhakpa Sherpa is új rekordot állított fel: ő már 11. alkalommal jutott fel az Everest csúcsára, ami női rekordnak számít.

A serpák számára az Everest nemcsak dicsőséget jelent, hanem megélhetést is. A külföldi mászók vezetése rengeteg család számára biztosít bevételt Nepál hegyvidéki térségeiben. Kami Rita azonban már rég több egyszerű vezetőnél: sokak szerint ő az Everest élő legendája.

