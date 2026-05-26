Meglepő dolgot fedeztek fel a rendszeres séta kapcsán

Sokan nem gondolnák, de a sétálás nemcsak a mozgásról szól, hanem az egyensúlyérzéket is fejlesztheti. A természetes, egyenetlen talajon végzett séták segíthetnek a test stabilitásának javításában, különösen idősebb korban vagy sérülések utáni rehabilitációban – írja a Huffpost.

A testünk rendelkezik egy úgynevezett propriocepció nevű „belső érzékkel”, amely folyamatosan figyeli, hol helyezkednek el a végtagjaink. Ez segít abban, hogy automatikusan korrigáljuk a mozgásunkat, például ne essünk el egy lejtőn vagy egyenetlen terepen.

Amikor sétálás közben változatos, dombos vagy puha felületen haladunk, ez az érzékelő rendszer aktívabban dolgozik, így erősödik és fejlődik.

Miért gyengülhet ez az érzék?

Az egyensúlyért felelős rendszer az életkor előrehaladtával, illetve sérülések – például bokaficam – után gyengülhet. Ilyenkor a test kevésbé pontosan érzékeli a helyzetét, ami növelheti az elesés kockázatát.

A szakértők szerint a rendszer „edzhető”, vagyis a rendszeres gyakorlás segíthet visszaállítani vagy javítani a stabilitást.

A sétálás nem igényel különleges eszközöket vagy edzőtermet:

érdemes füvön, homokon vagy földes úton sétálni

a természetes, egyenetlen talaj jobban „dolgoztatja” az egyensúlyérzéket

akár mezítláb is végezhető, ha biztonságos a környezet

bizonytalanabb egyensúly esetén túrabot is használható

Idős korban különösen fontos a rendszeres sétálás

Kutatások szerint az idősebbeknél a gyengébb propriocepció hozzájárulhat az egyensúly romlásához és az elesésekhez. A rendszeres, változatos terepen végzett sétálás azonban segíthet csökkenteni ezt a kockázatot.

