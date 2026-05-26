Botrány Brüsszelben: illegális tevékenységen kapták Ursula von der Leyent

Gyászol a labdarúgás világa: 49 éves korában meghalt az egykori válogatott – kegyetlen betegség vitte el

Meglepő dolgot fedeztek fel a rendszeres séta kapcsán

A sétálás nemcsak kikapcsolódás, hanem egy egyszerű, mégis hatékony módja annak, hogy fejlesszük a testünk stabilitását és megelőzzük a későbbi sérüléseket. Egy kis változtatás a megszokott útvonalon hosszú távon is sokat számíthat az egészség szempontjából, és a különböző terepeken való sétálás az egyensúlyérzéket is fejleszti.
Sokan nem gondolnák, de a sétálás nemcsak a mozgásról szól, hanem az egyensúlyérzéket is fejlesztheti. A természetes, egyenetlen talajon végzett séták segíthetnek a test stabilitásának javításában, különösen idősebb korban vagy sérülések utáni rehabilitációban – írja a Huffpost.

Sétálás különböző talajokon: még az egyensúlyérzéket is javíthatja (A kép illusztráció.)
A testünk rendelkezik egy úgynevezett propriocepció nevű „belső érzékkel”, amely folyamatosan figyeli, hol helyezkednek el a végtagjaink. Ez segít abban, hogy automatikusan korrigáljuk a mozgásunkat, például ne essünk el egy lejtőn vagy egyenetlen terepen. 

Amikor sétálás közben változatos, dombos vagy puha felületen haladunk, ez az érzékelő rendszer aktívabban dolgozik, így erősödik és fejlődik. 

Miért gyengülhet ez az érzék? 

Az egyensúlyért felelős rendszer az életkor előrehaladtával, illetve sérülések – például bokaficam – után gyengülhet. Ilyenkor a test kevésbé pontosan érzékeli a helyzetét, ami növelheti az elesés kockázatát. 

A szakértők szerint a rendszer „edzhető”, vagyis a rendszeres gyakorlás segíthet visszaállítani vagy javítani a stabilitást. 

A sétálás nem igényel különleges eszközöket vagy edzőtermet: 

  • érdemes füvön, homokon vagy földes úton sétálni  
  • a természetes, egyenetlen talaj jobban „dolgoztatja” az egyensúlyérzéket  
  • akár mezítláb is végezhető, ha biztonságos a környezet  
  • bizonytalanabb egyensúly esetén túrabot is használható  
  • Idős korban különösen fontos a rendszeres sétálás 

Kutatások szerint az idősebbeknél a gyengébb propriocepció hozzájárulhat az egyensúly romlásához és az elesésekhez. A rendszeres, változatos terepen végzett sétálás azonban segíthet csökkenteni ezt a kockázatot. 

