Piquével való kapcsolata miatt került célkeresztbe Shakira, most fordult a kocka

Shakira több mint 60 millió eurót kaphat vissza, miután a bíróság neki adott igazat a spanyol adóhatósággal szemben. Az ügy abból indult, hogy a hatóság szerint az énekesnő 2011-ben már Spanyolországban élt. Ezt többek között Gerard Piquével való kapcsolatával próbálták alátámasztani, de a bíróság szerint ez nem volt elegendő bizonyíték.

Shakira koncertjein mindig rendkívül forró a hangulat

Shakira visszakaphat több mint 60 millió eurót a spanyol adóhatóságtól, miután a spanyol központi büntetőbíróság hétfőn kimondta, hogy jogtalanul kötelezték utólagos adófizetésre és bírságolták meg.

A popsztárról még 2021-ben mondta ki a spanyol központi gazdasági közigazgatási bíróság, hogy köteles 55 millió eurót fizetni az adóhatóságnak, mert 2011-ben már Spanyolországban élt, mégsem ott fizetett személyi jövedelemadót bevételei után.

Az akkori döntés ellen Shakira fellebbezett, amelynek a központi büntetőbíróság most helyt adott, és megsemmisítette az öt évvel ezelőtti ítéletet.

A központi büntetőbíróság szerint az adóhatóság nem tudta bizonyítani, hogy 2011-ben az énekesnő - állításával ellentétben - több mint 183 napig tartózkodott a dél-európai országban, amely az adófizetési kötelezettség törvényi feltétele.

Az adóhatóság korábban azzal érvelt, hogy Shakira akkor már romantikus kapcsolatban volt Gerard Piquével, az FC Barcelona focistájával.

A bíróság most viszont úgy látta: 2011-ben „nem létezett jogilag elismert családi egység" kettejük között, mivel nem voltak házasok, és nem voltak közös kiskorú gyerekeik sem.

A hétfőn hozott ítélet arra kötelezte az adóhatóságot, hogy visszafizesse az adó és a bírság összegét a kamatokkal és a perköltséggel együtt, amely az első becslések szerint meghaladja a 60 millió eurót.

A központi büntetőbíróság döntése nem jogerős. Az EFE spanyol hírügynökség értesülése szerint az adóhatóság fellebbezni fog az ítélet ellen.

Soha nem történt csalás, és maga az adóhivatal sem tudta soha bebizonyítani az ellenkezőjét, egyszerűen azért, mert nem volt igaz

– fogalmazott a döntést követően kiadott közleményében a kolumbiai sztár.