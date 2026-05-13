Újabb családi tragédia érte Sharon Stone-t: meghalt a színésznő bátyja

A világhírű színésznő, Sharon Stone közösségi oldalán jelentette be a szomorú hírt. Mint írta, testvére hosszan tartó betegség után hunyt el – számolt be a Mirror.

Sharon Stone

Fotó: RODIN ECKENROTH / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Mike Stone szintén dolgozott a filmiparban, színészként több produkcióban is feltűnt, köztük a The Quick and the Dead című filmben, amelyben Sharon Stone mellett Russell Crowe és Leonardo DiCaprio is szerepelt.

A tragédia újabb fájdalmas veszteség a színésznő számára. Az elmúlt években elveszítette édesanyját, Dorothy Stone-t, testvérét, Patrick Stone-t, valamint mindössze 11 hónapos unokaöccsét, Rivert is.

Patrick Stone 2023-ban hunyt el szívroham következtében. Halála előtt nem sokkal a család már átélte a kis River elvesztését is, aki többszervi elégtelenségben halt meg 2021-ben.

Sharon Stone, az Elemi ösztön sztárja korábban többször beszélt arról, mennyire megviselték a családját ért tragédiák. A rajongók és hírességek most együttérző üzenetekben fejezték ki részvétüket a színésznő felé.

Sharon Stone kitálalt a szexről: Zendaya és fél Hollywood nem teszi zsebre a díva kritikáját

A 68 éves szexszimbólum korának legbevállalósabb sztárjai közé tartozott. Sharon Stone helyett a filmes szexualitás nagy bajban van.

Sharon Stone apró bikiniben mutatta meg tökéletes alakját

Irigylésre méltó alakját villantotta meg az Elemi ösztön világsztárja. Sharon Stone apró bikiniben pózolt egy medence partján, teljesen elbűvölve rajongóit.