Sharon Stone apró bikiniben mutatta meg tökéletes alakját

Merész bikiniben villantotta meg tökéletes idomait Sharon Stone. A 68 éves világsztár egy medence mellett pózolt a kameráknak, alakja mit sem változott az évek múlásával – írja a DailyMail.

Sharon Stone Fotó: ETIENNE LAURENT / AFP

Az Elemi ösztön sztárjáért a mai napig férfiak milliói rajonganak, legújabb fotója ismét meghódított jó pár férfiszívet.

Sharon Stone, who is 68, just posted this on her Instagram! pic.twitter.com/ts0wXCzKXK — GangsterFilmz (@FilmzLoverz) May 2, 2026

Sharon Stone kitálalt a szexről: Zendaya és fél Hollywood nem teszi zsebre a díva kritikáját

Ismét nem kímélte Hollywoodot és a filmeseket a legendás színésznő. Sharon Stone szexszimbólum-státusza megkérdőjelezhetetlen, nem beszélve a fülledt jeleneteiről a kilencvenes évek olyan klasszikusaiban, mint az Elemi ösztön vagy A specialista. Sharon Stone erotikus jeleneteiről sokszor fogalmazott már korábban is kritikusan, ám most, 30-35 évvel a fénykora után, a mai kollégáiba állt bele páros lábbal.