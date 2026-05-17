Elsőre bizarrnak tűnik, mégis tonnaszám eszik – ön bevállalná?

A shirasu olyan apró, fiatal tengeri halakat jelent, amelyek többnyire szardíniához és japán szardellához kötődő halfajok ivadékai. Ezeket a pici halakat Japánban régóta fogyasztják, különösen a tengerparti térségekben, ahol frissen, főzve, szárítva vagy akár rizses tálak tetején is felszolgálják – írja a Nippon.

A shirasu Japán egyik legismertebb tengeri alapanyaga, amelyet rizses tálakhoz, pizzákhoz és hagyományos fogásokhoz is előszeretettel használnak Fotó: ARTUR WIDAK / NurPhoto

Shirasu: az apró hal, amely többféle formában kerül az asztalra

A friss shirasu nagyon gyorsan romlik, ezért a halakat gyakran közvetlenül a kifogás után feldolgozzák. Ha rövid ideig forró vízben főzik, kama-age shirasu lesz belőle, amely puha, szaftos és magas nedvességtartalmú.

Ha tovább szárítják, shirasuboshi, majd még szárazabb állapotban chirimenjako készül belőle. Utóbbi már hosszabb ideig eltartható, ezért sok háztartásban népszerű alapanyag.

A japán konyha több klasszikus fogásban is használja: készül belőle shirasu rizses tál, reszelt retekkel tálalt könnyű előétel, paprikás pirított változat, valamint rizsfűszer és onigiri-töltelék is. Kiotóban különösen ismert a chirimen-sanshō, amelyben a szárított apró halakat szójaszósszal, szakával, cukorral és sanshō bogyóval főzik össze.

Érdekesség, hogy a shirasu nemcsak japán ételekben jelenik meg. Olaszországban is ismert hasonló fehérhalas fogás, sőt pizzán és tésztán is használják.

