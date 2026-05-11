Sienna Miller új fejezetet nyitott az életében

Sienna Miller arról beszélt, hogy jelenleg kevés alvással telnek a napjai, de teljesen elvarázsolta az újszülött érkezése – írja a Mirror.

Sienna Miller

Fotó: KATE GREEN / ANADOLU

Sienna Miller végre megtalálta azt az életet, amire vágyott

„Van egy aprócska baba a szomszéd szobában. Kevés alvással próbálok mondatokat összerakni, de őrülten szerelmes vagyok a kisbabámba” – fogalmazott.

Sienna Millernek korábbi kapcsolatából is született gyermeke: a 13 éves Marlowe édesapja Tom Sturridge. A színésznőnek és Oli Greennek már van egy kétéves lánya is, akinek nevét nem hozták nyilvánosságra.

A sztár korábban többször is nyíltan beszélt arról, hogy negyven felett sokkal kiegyensúlyozottabbnak érzi magát anyaként, mint fiatalabb korában.

Egy korábbi interjúban azt mondta, hogy ma már sokkal nyugodtabb életet él, és nem érzi azt a belső nyomást, amit a harmincas éveiben tapasztalt.

A színésznő arról is beszélt, hogy negyvenéves korában lefagyasztatta a petesejtjeit, mert tudta, hogy nagy családot szeretne. Elmondása szerint sokáig aggódott amiatt, hogy nem úgy alakul az élete, ahogyan elképzelte.

Sienna Miller és a nála 14 évvel fiatalabb Oli Green kapcsolata az elmúlt években komolyra fordult, noha a színésznő korábban nem gondolta volna, hogy fiatalabb partnerrel alapít majd családot. Később azonban úgy nyilatkozott, kapcsolatukban éppen ez a korkülönbség hozott új szemléletet és kiegyensúlyozottságot.

15 millió dolláros per: Dua Lipa szerint engedély nélkül használták az arcát

A háromszoros Grammy-díjas énekesnő beperelte a Samsungot, mert állítása szerint engedély nélkül használták fel a képét tévék csomagolásán. Dua Lipa legalább 15 millió dolláros kártérítést követel a dél-koreai techóriástól.

Bob Marley dalaiban előre megjósolta saját sorsát?

Kevés zenész volt akkora hatással a világra, mint Bob Marley. Bob Marley neve mára egyet jelent a reggae zenével, a rasztafári kultúrával és a szabadság üzenetével.