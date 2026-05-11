Különleges élőlény kapta Sir David Attenborough nevét – egy újonnan azonosított darázsfaj

Darázsfajt neveztek el Sir David Attenborough-ról

Új darázsfajt neveztek el Sir David Attenborough-ról a 100. születésnapja alkalmából. A különleges élőlény az Attenboroughnculus tau nevet kapta, hivatalos leírását pedig a Journal of Natural History tudományos folyóiratban jelentették be.

A mindössze 3,5 milliméteres Attenboroughnculus tau egy parazita darázs, amely más rovarokon élősködik, lárvaként pedig élve fogyaszthatja el gazdatestét.

A példányt még 1983-ban gyűjtötték Chilében, később pedig a londoni Természettudományi Múzeum gyűjteményébe került, ahol évtizedekig azonosítatlanul hevert.

A darazsat Augustijn De Ketelaere múzeumi önkéntes találta érdekesnek az azonosítatlan példányok válogatása közben. Gavin Broad rovarkutató, a múzeum vezető kurátora mikroszkóp alatt vizsgálta meg az állatot, és több olyan jellegzetességet talált rajta, amely alapján nem lehetett besorolni egyetlen ismert nembe sem. A rovar potrohán T alakú minta látható, hátsó lábain fényes barázda fut, tojócsövén pedig fogszerű képződmények vannak.

Attenborough-ról eddig több mint ötven fajt neveztek el, köztük egy hangyászsünt, egy pókokat zombivá változtató gombát, egy szellemgarnélát és egy húsevő kancsókát is. Ez az új darázs azonban különlegesebb helyet foglal el, mert nemcsak faj-, hanem nemnévben is viseli a nevét.

Broad szerint Attenborough sok kutatót inspirált, őt például gyerekkorában a taxonómia világával ismertette meg. A természetfilmes kézzel írt levélben köszönte meg a megtiszteltetést – írja a National Geographic.

100 éves lett a a természetfilmes, Sir David Attenborough

David Attenborough 1926-ban született Londonban, és már fiatalon érdeklődött a természet iránt. A brit természettudós és dokumentumfilmes generációk számára hozta közelebb a természet csodáit, és akinek neve mára egyet jelent a természetfilmezéssel.