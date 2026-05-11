Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Nincs visszaút! Eljött a mélypont Zelenszkij számára – nagy baj körvonalazódik

Sztár

Ő Szabó Zsófi gyermekének apja? – íme a leleplezés

Sir David Attenborough

Különleges élőlény kapta Sir David Attenborough nevét – egy újonnan azonosított darázsfaj

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Új parazita darázsfajt azonosítottak Chilében, amelyet egy világhírű természetfilmesről neveztek el. Sir David Attenborough 100. születésnapja alkalmából kapta a faj az Attenboroughnculus tau nevet.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Sir David Attenboroughdarázstermészetfilmesrovar

Azonosítottak egy új darázsfajt, amely Sir David Attenborough-ról kapta a nevét a brit természetfilmes 100. születésnapja alkalmából. A Chilében talált különleges rovar az Attenboroughnculus tau nevet kapta.

David Attenborough, DavidAttenborough, Butterfly Conservation President Sir David Attenborough with a south east Asian Great Mormon Butterfly on his nose, as he launched the Big Butterfly count at the London Zoo in Regent's Park, London. JUly 11, 2012.
 Új darázsfajt neveztek el Sir David Attenborough-ról a 100. születésnapja alkalmából (A képen a természetfilmes egy pillangóval)) Fotó: Northfoto/John Stillwell /  

Darázsfajt neveztek el Sir David Attenborough-ról

Új darázsfajt neveztek el Sir David Attenborough-ról a 100. születésnapja alkalmából. A különleges élőlény az Attenboroughnculus tau nevet kapta, hivatalos leírását pedig a Journal of Natural History tudományos folyóiratban jelentették be.

A mindössze 3,5 milliméteres Attenboroughnculus tau egy parazita darázs, amely más rovarokon élősködik, lárvaként pedig élve fogyaszthatja el gazdatestét.

 A példányt még 1983-ban gyűjtötték Chilében, később pedig a londoni Természettudományi Múzeum gyűjteményébe került, ahol évtizedekig azonosítatlanul hevert.

A darazsat Augustijn De Ketelaere múzeumi önkéntes találta érdekesnek az azonosítatlan példányok válogatása közben. Gavin Broad rovarkutató, a múzeum vezető kurátora mikroszkóp alatt vizsgálta meg az állatot, és több olyan jellegzetességet talált rajta, amely alapján nem lehetett besorolni egyetlen ismert nembe sem. A rovar potrohán T alakú minta látható, hátsó lábain fényes barázda fut, tojócsövén pedig fogszerű képződmények vannak.

Attenborough-ról eddig több mint ötven fajt neveztek el, köztük egy hangyászsünt, egy pókokat zombivá változtató gombát, egy szellemgarnélát és egy húsevő kancsókát is. Ez az új darázs azonban különlegesebb helyet foglal el, mert nemcsak faj-, hanem nemnévben is viseli a nevét.

Broad szerint Attenborough sok kutatót inspirált, őt például gyerekkorában a taxonómia világával ismertette meg. A természetfilmes kézzel írt levélben köszönte meg a megtiszteltetést – írja a National Geographic.

100 éves lett a a természetfilmes, Sir David Attenborough

David Attenborough 1926-ban született Londonban, és már fiatalon érdeklődött a természet iránt. A brit természettudós és dokumentumfilmes generációk számára hozta közelebb a természet csodáit, és akinek neve mára egyet jelent a természetfilmezéssel.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!