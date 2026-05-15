Szahara sivatag

Rémálom a nyaraláson: skorpiók tucatjai vették körbe egy család sátrát

Egy brit család szaharai kalandja rémálomba fordult, amikor éjszaka skorpiók lepték el a sátrukat a sivatag közepén. A skorpió okozta veszély miatt végül kénytelenek voltak azonnal elhagyni a táborhelyet, miután a helyzet kontrollálhatatlanná vált.
Egy brit család kénytelen volt félbeszakítani különleges sivatagi kalandját, miután skorpiók tucatjai vették körül a sátrukat a Szahara közepén – írja a WalesOnline. 

Skorpiók lepték el egy család sátrát a Szahara közepén
A 40 éves Faraz Shibli feleségével és három kisgyermekével nyaralt Tunéziában, ahol eredetileg a Szahara sivatagban akartak táborozni, hogy a gyerekek új élményekkel gazdagodjanak és kilépjenek a komfortzónájukból. A család előtte barlangokban is megszállt, majd helyi vezetők segítségével jutott el egy elhagyatott sivatagi területre. 

A túra azonban váratlan fordulatot vett: sötétedés után a család több mint húsz skorpiót vett észre a sátor körül és annak belsejében is. Az apa elmondta, hogy nem estek pánikba, de gyorsan felmérték, hogy a helyzet veszélyessé vált, ezért összepakoltak és éjszaka elhagyták a tábort. 

Körülbelül 29 skorpiót számoltunk össze a sátor körül és azon is. Volt ott több más élőlény is, de a skorpiók voltak a legveszélyesebbek, főleg a gyerekek miatt

 – mondta. 

A család később visszatért egy korábbi szálláshelyre, a gyerekek pedig izgatottan meséltek az élményekről. 

A család kalandjai ugyanakkor megosztották az internetet: többen felelőtlennek tartották a szülőket, míg mások szerint fontos, hogy a gyerekek valós, kihívásokkal teli helyzetekkel is találkozzanak.

