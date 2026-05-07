A só fogyasztása komoly bajokat okozhat, mégis mindenki eszi

A só fogyasztása régóta vitatott kérdés az egészséges táplálkozásban, különösen a feldolgozott élelmiszerek miatt. A szakértők szerint a kenyerek, készételek, reggeli pelyhek és gyorsételek jelentős mennyiségű rejtett sót tartalmazhatnak.

Nélkülözhetetlen ásvány vagy rejtett egészségügyi veszély a só?

A só hosszú évek óta az egészséges táplálkozás egyik legvitatottabb szereplője. A szakemberek a túlzott fogyasztását összefüggésbe hozzák a magas vérnyomással, a szív- és érrendszeri betegségekkel, sőt egyes kutatások szerint akár a demencia és a gyomorrák kialakulásával is.

Mindezek ellenére a só teljes elhagyása sem jelent megoldást, hiszen a szervezet működéséhez nélkülözhetetlen ásványi anyagról van szó.

Friss felmérések szerint egy átlagos brit jóval több sót fogyaszt a javasoltnál: napi bevitele mintegy 40 százalékkal haladja meg az ajánlott mennyiséget. A szakértők szerint ezért elsősorban az ultra-feldolgozott élelmiszerek felelősek. A kenyerek, péksütemények, készételek, reggelizőpelyhek és gyorsételek gyakran nagy mennyiségű „rejtett” sót tartalmaznak, amelyet a fogyasztók sokszor észre sem vesznek.

A szervezetnek szüksége van sóra

A só legfontosabb összetevője a nátrium, amely alapvető szerepet játszik a folyadékháztartás szabályozásában, az idegrendszer működésében és a vérnyomás fenntartásában.

A táplálkozási szakértők szerint azok számára, akik főként friss alapanyagokból, otthon készítik ételeiket, a mérsékelt sóhasználat természetes és szükséges része lehet az étrendnek.

A probléma inkább ott kezdődik, amikor a napi táplálkozás jelentős részét feldolgozott élelmiszerek adják. Ezek sótartalma sokszor rendkívül magas, így könnyen túlléphető az ajánlott napi maximum.

Tengeri, asztali vagy himalájai só?

Napjainkban a klasszikus asztali só mellett egyre népszerűbbek a különféle prémium termékek, például a tengeri sók vagy a rózsaszín himalájai só. Utóbbi különösen divatos lett, részben annak köszönhetően, hogy számos egészségügyi előnyt tulajdonítanak neki.

A himalájai só Pakisztánban, a Khewra sóbányából származik, és jellegzetes színét ásványianyag-tartalmának köszönheti. Több mint 80 különböző ásványi anyagot tartalmaz nyomokban, míg a hagyományos finomított asztali sóból ezek jelentős része a feldolgozás során eltűnik.

A szakértők azonban óvatosságra intenek: a különböző sófajták között egészségügyi szempontból nincs akkora különbség, mint azt sokan gondolják. A kardiológusok szerint a legfontosabb kérdés nem az, hogy milyen sót fogyasztunk, hanem az, hogy mennyit.