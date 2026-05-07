A só fogyasztása komoly bajokat okozhat, mégis mindenki eszi

Nélkülözhetetlen ásvány vagy rejtett egészségügyi veszély a só?
A só hosszú évek óta az egészséges táplálkozás egyik legvitatottabb szereplője. A szakemberek a túlzott fogyasztását összefüggésbe hozzák a magas vérnyomással, a szív- és érrendszeri betegségekkel, sőt egyes kutatások szerint akár a demencia és a gyomorrák kialakulásával is.
Mindezek ellenére a só teljes elhagyása sem jelent megoldást, hiszen a szervezet működéséhez nélkülözhetetlen ásványi anyagról van szó.
Friss felmérések szerint egy átlagos brit jóval több sót fogyaszt a javasoltnál: napi bevitele mintegy 40 százalékkal haladja meg az ajánlott mennyiséget. A szakértők szerint ezért elsősorban az ultra-feldolgozott élelmiszerek felelősek. A kenyerek, péksütemények, készételek, reggelizőpelyhek és gyorsételek gyakran nagy mennyiségű „rejtett” sót tartalmaznak, amelyet a fogyasztók sokszor észre sem vesznek.
A szervezetnek szüksége van sóra
A só legfontosabb összetevője a nátrium, amely alapvető szerepet játszik a folyadékháztartás szabályozásában, az idegrendszer működésében és a vérnyomás fenntartásában.
A táplálkozási szakértők szerint azok számára, akik főként friss alapanyagokból, otthon készítik ételeiket, a mérsékelt sóhasználat természetes és szükséges része lehet az étrendnek.
A probléma inkább ott kezdődik, amikor a napi táplálkozás jelentős részét feldolgozott élelmiszerek adják. Ezek sótartalma sokszor rendkívül magas, így könnyen túlléphető az ajánlott napi maximum.
Tengeri, asztali vagy himalájai só?
Napjainkban a klasszikus asztali só mellett egyre népszerűbbek a különféle prémium termékek, például a tengeri sók vagy a rózsaszín himalájai só. Utóbbi különösen divatos lett, részben annak köszönhetően, hogy számos egészségügyi előnyt tulajdonítanak neki.
A himalájai só Pakisztánban, a Khewra sóbányából származik, és jellegzetes színét ásványianyag-tartalmának köszönheti. Több mint 80 különböző ásványi anyagot tartalmaz nyomokban, míg a hagyományos finomított asztali sóból ezek jelentős része a feldolgozás során eltűnik.
A szakértők azonban óvatosságra intenek: a különböző sófajták között egészségügyi szempontból nincs akkora különbség, mint azt sokan gondolják. A kardiológusok szerint a legfontosabb kérdés nem az, hogy milyen sót fogyasztunk, hanem az, hogy mennyit.
A túl sok só ára
A tartósan magas sóbevitel egyik legnagyobb veszélye a magas vérnyomás kialakulása. A túl sok nátrium vízvisszatartásra készteti a szervezetet, ami megterheli a szívet és az ereket. Ez hosszú távon növeli a stroke, a szívelégtelenség és más keringési betegségek kockázatát.
Az Egészségügyi Világszervezet szerint évente milliók életét lehetne megmenteni, ha a felnőttek napi sófogyasztása 5 gramm alá csökkenne.
A szakemberek ugyanakkor arra is felhívják a figyelmet, hogy a túl kevés só sem minden esetben előnyös. Egyes állapotokban – például erős izzadás, intenzív sportolás, bizonyos betegségek vagy speciális diéták esetén – a szervezet nátriumigénye megnőhet.
A napi sóbevitel legnagyobb része nem a sószóróból származik, hanem a késztermékekből. A kenyerek, sajtok, szószok, konzervek és gyorsételek gyakran jelentős mennyiségű nátriumot tartalmaznak.
A táplálkozási szakértők szerint érdemes fokozatosan csökkenteni a sóhasználatot, mert az ízérzékelés idővel alkalmazkodik. Az ételek ízesítésére jó alternatívát jelenthetnek a fűszerek, például a fokhagyma, a chili, a paprika vagy az ecet.
Mértékletesen együnk a sóból
A szakértők egyetértenek abban, hogy a só önmagában nem káros, sőt nélkülözhetetlen az emberi szervezet számára. A probléma a modern étrenddel van, amely túl sok feldolgozott élelmiszert tartalmaz.
A legfontosabb tehát a mértékletesség: a túlzott sófogyasztás komoly egészségügyi kockázatot jelenthet, de a teljes kiiktatása sem ajánlott. Az egyéni szükségletek eltérhetnek, ezért a megfelelő mennyiségről érdemes szakemberrel vagy orvossal konzultálni – írja a Daily Mail.