Sokk az állatkertben: csontsovány tigrist vettek videóra

Egy állatkerti tigris feltűnően rossz állapota sokkolta a látogatókat és az online közönséget. A Kína délnyugati részén található állatkertben készült videó gyorsan elterjedt, és komoly felháborodást váltott ki a tartási körülmények miatt. Az ügyben a helyi hatóságok is vizsgálatot indítottak – írja a Sun.

Fotó: Unsplash

Óriási felháborodást keltett a sovány állatkerti tigris videója

A megrázó felvételen a tigris lassan, bizonytalanul próbál felmenni egy enyhe emelkedőn a Csuangdong Ökológiai Állatkert kifutójában. A látogatók döbbenten figyelték, ahogy az állat kimerülten vonszolja magát, miközben bordái és csípőcsontjai is erősen kirajzolódnak. Többen videóra vették a jelenetet, amely gyorsan elterjedt a közösségi médiában. Volt, aki azonnali vizsgálatot sürgetett, mások pedig a tartási körülményeket kérdőjelezték meg. A videó készítője szerint az állat szinte minden erejét összeszedte, hogy feljusson a kis emelkedőn.

A helyi hatóságok szerint a tigris egy 16–18 éves szibériai példány, amely már idősnek számít a faján belül.

Az állatot korábban mentették át az állatkertbe, és az utóbbi időszakban betegségből lábadozott. A gondozók elmondása szerint naponta kap marha- és csirkehús-alapú táplálékot, de jelenleg csak kis mennyiséget fogyaszt. Az illetékesek szerint a tigris a felvétel készítése előtt hosszabb ideig ketrecben volt tartva, és csak nemrég engedték ki, hogy mozoghasson és napfényt kapjon. A hatóságok hangsúlyozták, hogy eddig nem merült fel bizonyíték sem éheztetésre, sem bántalmazásra, ugyanakkor az állat állapotát továbbra is folyamatosan figyelemmel kísérik.

A vizsgálat jelenleg is tart, és amennyiben az állatkert nem tud megfelelő ellátást biztosítani, a tigris átszállítása is felmerülhet egy jobban felszerelt intézménybe, ahol megfelelő orvosi kezelést kaphat.