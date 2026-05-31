Sorozatgyilkos szedheti áldozatait a népszerű üdülővárosban – három holttestet találtak

Fokozódik a sorozatgyilkos miatti aggodalom a mexikói Puerto Vallartában, miután három nő holttestét találták meg rövid időn belül a népszerű üdülőváros különböző pontjain. A hatóságok jelenleg azt vizsgálják, hogy az esetek összefüggnek-e egymással, a nyomozás jelenleg korai szakaszban van – írja a New York Post.

Sorozatgyilkos gyanúja merült fel a népszerű mexikói üdülővárosban – Fotó: ALFREDO ESTRELLA / AFP

Sorozatgyilkosra utalhat a három nő meggyilkolása Mexikóban?

Puerto Vallarta rendőrsége bizonyítékokat és a térfigyelő kamerák felvételeit elemzi. Az áldozatok mind a harmincas éveik elején vagy közepén járó nők voltak, akiknek testén tetoválások voltak, holttestüket pedig részben levetkőztetve, elszigetelt helyeken találták meg.

Az első nő holttestét május 10-én a Rancho El Piruli kilátó közelében fedezték fel, a másodikat egy országút menti pihenőhelynél, míg a harmadik áldozat a Parque Las Palmas környékén került elő. A hatóságok szerint nem kizárt, hogy a harmadik áldozat az eltűntként nyilvántartott Elizabeth Martinez.

A vizsgálatok szerint a testeken több tetoválás is látható volt, köztük egy koponya, egy szarvakkal ábrázolt női alak és egy név. A nyomozók erőszak nyomait is rögzítették, és azt is mérlegelik, hogy az áldozatokat esetleg máshol ölték meg, majd később szállították a holttesteket a város területére.

A sorozatgyilkos gyanúja egyre nagyobb feszültséget kelt a térségben. A város hírnevét már korábban is erőszakos események rázták meg: februárban felgyújtott buszok és kifosztott üzletek jelentek meg, miután a Jalisco New Generation Cartel tagjai bosszút álltak vezetőjük, El Mencho halála miatt. A turistákat akkor fokozott óvatosságra intették.