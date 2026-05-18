Véletlenül találhatták meg az univerzum legnagyobb rejtélyét

A sötét anyag azért különleges, mert nem bocsát ki, nem nyel el és nem ver vissza fényt, ezért teleszkópokkal nem látható. Friss kutatás szerint elképzelhető, hogy a világegyetem egyik legnagyobb rejtélyének nyomát már évekkel ezelőtt sikerült rögzíteni – írja a Daily Mail.

Véletlenül bukkanhattak a sötét anyag nyomára

A sötét anyag évtizedek óta az univerzum egyik legnagyobb rejtélye. A tudósok szerint a világegyetem anyagának akár 85 százalékát is ez alkothatja, mégsem látható teleszkópokkal, mert nem bocsát ki, nem nyel el és nem ver vissza fényt. Egy új kutatás szerint azonban elképzelhető, hogy a sötét anyag nyomát már 2019-ben rögzítették – csak akkor még nem tudták pontosan, mit látnak.

A kutatók egy fekete lyukak összeolvadásából származó gravitációs hullámot vizsgáltak újra. Ezek a hullámok akkor keletkeznek, amikor két fekete lyuk egymás felé spirálozik, majd összeütközik. A téridőben tovaterjedő rezgések információt hordoznak arról, milyen környezetben történt az ütközés.

A fekete lyukak segíthetnek megtalálni a láthatatlan anyagot

A kutatás lényege, hogy ha a fekete lyukak nem üres térben, hanem sűrű sötétanyag-felhőben olvadnak össze, akkor ez finom, de mérhető eltérést hagyhat a gravitációs hullámok jelében. A tudósok 28 fekete lyuk-összeolvadás adatait vetették össze matematikai modellekkel. Ezek közül 27 jel üres térben történt eseményre utalt, egy azonban különösen érdekesnek bizonyult.

Ez a GW190728 nevű jel volt, amely egy nagyjából húsz naptömegű fekete lyukpár összeolvadásából származott. A kutatók szerint a jel hasonlíthat arra, amit egy sűrű sötétanyag-környezetben történt ütközés produkálna.

A tudósok még nem állítják, hogy sikerült felfedezni a sötét anyagot. Az eredmény inkább erős nyom, amelyet további megfigyelésekkel kell ellenőrizni. Az új módszer mégis fontos lehet, mert a következő években egyre több gravitációs hullámot észlelhetnek, ezek között pedig újra feltűnhet ugyanaz az árulkodó jel.

Az univerzum tágulása kapcsán rengeteg a rejtély

