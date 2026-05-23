Hatalmas tűzgolyóvá vált Elon Musk óriásrakétája – videón a látványos megsemmisülés

A világ legnagyobb és legerősebb rakétája péntek este emelkedett a magasba a texasi Starbase indítóállásról. A SpaceX a Flight 12 jelzésű küldetés során a Starship harmadik generációs változatát tesztelte, amelyet a NASA a jövőben holdraszállási küldetésekhez is használhat - tájékoztat a Daily Mail.

A SpaceX új Starship változata a Holdra és a Marsra készülhet - Fotó: Facebook/WION

A repülés nem zajlott teljesen problémamentesen, ugyanis az indítás után a rakéta elvesztette egyik Raptor hajtóművét. A fennmaradó öt hajtómű azonban képes volt kompenzálni a kiesést, így az űreszköz folytatta a küldetést.

A Starship sikeresen kijutott az űrbe, majd 22 próba Starlink műholdat is pályára állított. A SpaceX mérnökei közben több fontos rendszert is teszteltek, köztük az új hővédelmi megoldásokat és a továbbfejlesztett üzemanyagrendszert.

A küldetés egyik legfontosabb része a légkörbe való visszatérés volt. A vállalat szándékosan eltávolított egy hővédő panelt, hogy megvizsgálják, miként reagál az űrhajó az extrém terhelésre. A Starship végül sértetlenül haladt át a légkörön, majd az Indiai-óceánban hajtott végre leszállást. Az óceánba érkezés után az űreszköz látványos tűzgolyóvá vált, azonban a SpaceX szerint ez előre tervezett volt, mivel a kísérleti példányt nem akarták újra felhasználni.

A SpaceX a Holdra és a Marsra készül

A Starship új változatát Elon Musk cége hosszú távon a NASA Artemis-programjához szánja. A tervek szerint ez az űreszköz viheti majd az amerikai űrhajósokat a Hold felszínére az évtized második felében.

A vállalat ennél is ambiciózusabb célokat fogalmazott meg: a Starshipet a jövőben emberek és rakomány Marsra szállítására is használni szeretnék. Az űrhajót úgy tervezték, hogy Föld körüli pályán újratölthető legyen, így akár hosszabb bolygóközi küldetésekre is alkalmassá válhat.

A mostani teszt több mint 66 percig tartott, és a SpaceX szerint fontos adatokat szolgáltatott a következő fejlesztésekhez.