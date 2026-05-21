Egyre több férfit érinthet a probléma – ez a férfiasságra is hatással lehet

Szakértők szerint a sperma egészsége szorosan összefügghet az életmóddal, ezen belül pedig azzal is, mennyire pihentető az éjszakai alvás. Több kutatás arra jutott, hogy a rossz alvás, a rendszertelen alvási ritmus vagy akár a túl hosszú alvásidő is kedvezőtlenül hathat a spermaminőségre – számolt be róla a Bild.

A sperma állapotát a rendszertelen alvás is ronthatja

Hogyan hat a rossz alvás a spermára?

Kutatások szerint a krónikus alváshiány és a rossz alvásminőség összefüggésbe hozható a spermiumok gyengébb állapotával. Egy dán tanulmányban például azoknál a férfiaknál, akik gyakran tapasztaltak alvászavarokat, átlagosan alacsonyabb spermiumszámot mértek.

A tudósok szerint a háttérben a szervezet belső órájának felborulása és az oxidatív stressz állhat. Ezek a folyamatok károsíthatják a sejteket, és kedvezőtlenül befolyásolhatják a férfi termékenységet. A kutatások alapján a rendszertelen alvás a spermiumok mozgékonyságára és alakjára is hatással lehet.

Mennyi alvás kell az egészséges spermához?

A jelenlegi vizsgálatok szerint a legkedvezőbb eredményeket általában napi hét–hét és fél óra alvás mellett figyelték meg. A szakemberek úgy vélik, hogy a megfelelő mennyiségű és minőségű alvás hozzájárulhat a hormonháztartás egyensúlyához és a spermaminőség fenntartásához.

Mitől romolhat a spermaminőség?

A spermaminőség romlását több tényező is előidézheti, például:

tartós stressz,

alkoholfogyasztás,

bizonyos gyógyszerek szedése,

túlzott koffeinbevitel,

pszichés megterhelés,

rossz alvásminőség,

alváshiány,

rendszertelen alvási szokások,

váltott műszakban végzett munka,

felborult alvás-ébrenlét ritmus,

hormonháztartás zavarai,

oxidatív stressz.

Több tanulmány arra jutott, hogy a kilenc óránál hosszabb alvásidő sem feltétlenül előnyös. A kutatók szerint a túl sok alvás is összefügghet az alacsonyabb spermiumszámmal és a gyengébb spermaminőséggel.

A szakemberek hangsúlyozzák: a kutatások jelenleg összefüggéseket mutatnak, de nem bizonyítják egyértelműen, hogy a rossz alvás közvetlenül okozza a problémákat. Az azonban egyre valószínűbbnek tűnik, hogy az egészséges alvási szokások fontos szerepet játszanak a férfi termékenység megőrzésében.