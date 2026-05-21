Egyre több férfit érinthet a probléma – ez a férfiasságra is hatással lehet

Szakértők szerint a sperma egészsége szorosan összefügghet az életmóddal, ezen belül pedig azzal is, mennyire pihentető az éjszakai alvás. Több kutatás arra jutott, hogy a rossz alvás, a rendszertelen alvási ritmus vagy akár a túl hosszú alvásidő is kedvezőtlenül hathat a spermaminőségre – számolt be róla a Bild.
Hogyan hat a rossz alvás a spermára?
Kutatások szerint a krónikus alváshiány és a rossz alvásminőség összefüggésbe hozható a spermiumok gyengébb állapotával. Egy dán tanulmányban például azoknál a férfiaknál, akik gyakran tapasztaltak alvászavarokat, átlagosan alacsonyabb spermiumszámot mértek.
A tudósok szerint a háttérben a szervezet belső órájának felborulása és az oxidatív stressz állhat. Ezek a folyamatok károsíthatják a sejteket, és kedvezőtlenül befolyásolhatják a férfi termékenységet. A kutatások alapján a rendszertelen alvás a spermiumok mozgékonyságára és alakjára is hatással lehet.
Mennyi alvás kell az egészséges spermához?
A jelenlegi vizsgálatok szerint a legkedvezőbb eredményeket általában napi hét–hét és fél óra alvás mellett figyelték meg. A szakemberek úgy vélik, hogy a megfelelő mennyiségű és minőségű alvás hozzájárulhat a hormonháztartás egyensúlyához és a spermaminőség fenntartásához.
Mitől romolhat a spermaminőség?
A spermaminőség romlását több tényező is előidézheti, például:
- tartós stressz,
- alkoholfogyasztás,
- bizonyos gyógyszerek szedése,
- túlzott koffeinbevitel,
- pszichés megterhelés,
- rossz alvásminőség,
- alváshiány,
- rendszertelen alvási szokások,
- váltott műszakban végzett munka,
- felborult alvás-ébrenlét ritmus,
- hormonháztartás zavarai,
- oxidatív stressz.
Több tanulmány arra jutott, hogy a kilenc óránál hosszabb alvásidő sem feltétlenül előnyös. A kutatók szerint a túl sok alvás is összefügghet az alacsonyabb spermiumszámmal és a gyengébb spermaminőséggel.
A szakemberek hangsúlyozzák: a kutatások jelenleg összefüggéseket mutatnak, de nem bizonyítják egyértelműen, hogy a rossz alvás közvetlenül okozza a problémákat. Az azonban egyre valószínűbbnek tűnik, hogy az egészséges alvási szokások fontos szerepet játszanak a férfi termékenység megőrzésében.
