Utasok ezrei kerülhetnek bajba: végleg leállt a Spirit Airlines

Az Egyesült Államokban, 2026. május 2-án jelentette be a Spirit Airlines légitársaság, hogy megkezdi működésének rendezett leállítását. A cég közlése szerint minden járatot töröltek, az ügyfélszolgálat pedig már nem elérhető, így a repülőtérre érkező utasoknak más légitársaságnál kell új utazási lehetőséget keresniük – tájékoztat a CNN.

A Spirit Airlines légitársaság leállította működését, minden járatát törölte, az utasoknak más légitársaságnál kell foglalniuk

Mi vezetett a Spirit Airlines leállásához?

Ahogy az Origón már korábban megírtuk, a társaság 2024 vége óta súlyos pénzügyi gondokkal küzdött, és másodszor is csődeljárás alá került. A helyzetet tovább rontotta az üzemanyagárak emelkedése, valamint az, hogy nem sikerült megállapodni egy utolsó pillanatos mentőcsomagról a hitelezőkkel és az amerikai kormányzattal – erről szintén beszámolt az Origo.

Mi történik az utasokkal a járattörlések miatt?

A Spirit Airlines közlése szerint:

Azoknak, akik bankkártyával vagy hitelkártyával vásároltak jegyet közvetlenül a légitársaságnál, automatikus visszatérítést ígérnek az eredeti fizetési módra.

Akik utazási irodán keresztül foglaltak, azoknak az irodához kell fordulniuk.

Más fizetési módok, például pontok, utalványok vagy kreditek esetében a kártalanítás sorsa a csődeljárásban dőlhet el.

Tömegeket érinthet a döntés

A leállás több millió utast hozhat nehéz helyzetbe a következő hónapokban, és mintegy 17 ezer munkavállalót is érinthet.

A légitársaság kiesése az amerikai belföldi piacon a jegyárak emelkedéséhez is vezethet, mivel a Spirit évekig az ultrafapados modell egyik legismertebb szereplője volt.

Aki Spirit-jeggyel készült útra, mielőbb ellenőrizze a foglalását, kérjen visszatérítést, és keressen alternatív járatot.