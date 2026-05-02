Utasok ezrei kerülhetnek bajba: végleg leállt a Spirit Airlines

Az Egyesült Államokban, 2026. május 2-án jelentette be a Spirit Airlines légitársaság, hogy megkezdi működésének rendezett leállítását. A cég közlése szerint minden járatot töröltek, az ügyfélszolgálat pedig már nem elérhető, így a repülőtérre érkező utasoknak más légitársaságnál kell új utazási lehetőséget keresniük – tájékoztat a CNN.
Mi vezetett a Spirit Airlines leállásához?
Ahogy az Origón már korábban megírtuk, a társaság 2024 vége óta súlyos pénzügyi gondokkal küzdött, és másodszor is csődeljárás alá került. A helyzetet tovább rontotta az üzemanyagárak emelkedése, valamint az, hogy nem sikerült megállapodni egy utolsó pillanatos mentőcsomagról a hitelezőkkel és az amerikai kormányzattal – erről szintén beszámolt az Origo.
Mi történik az utasokkal a járattörlések miatt?
A Spirit Airlines közlése szerint:
- Azoknak, akik bankkártyával vagy hitelkártyával vásároltak jegyet közvetlenül a légitársaságnál, automatikus visszatérítést ígérnek az eredeti fizetési módra.
- Akik utazási irodán keresztül foglaltak, azoknak az irodához kell fordulniuk.
- Más fizetési módok, például pontok, utalványok vagy kreditek esetében a kártalanítás sorsa a csődeljárásban dőlhet el.
Tömegeket érinthet a döntés
A leállás több millió utast hozhat nehéz helyzetbe a következő hónapokban, és mintegy 17 ezer munkavállalót is érinthet.
A légitársaság kiesése az amerikai belföldi piacon a jegyárak emelkedéséhez is vezethet, mivel a Spirit évekig az ultrafapados modell egyik legismertebb szereplője volt.
Aki Spirit-jeggyel készült útra, mielőbb ellenőrizze a foglalását, kérjen visszatérítést, és keressen alternatív járatot.
