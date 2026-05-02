Utasok ezrei kerülhetnek bajba: végleg leállt a Spirit Airlines

Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Azonnali hatállyal leállította működését az Egyesült Államok egyik ismert fapados légitársasága. A Spirit Airlines légitársaság minden járatát törölte, az utasoknak pedig azt tanácsolta, hogy más társaságnál foglaljanak új repülőjegyet.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Spirit Airlinesutazáskártérítéscsődjárattörléslégitársaság

Az Egyesült Államokban, 2026. május 2-án jelentette be a Spirit Airlines légitársaság, hogy megkezdi működésének rendezett leállítását. A cég közlése szerint minden járatot töröltek, az ügyfélszolgálat pedig már nem elérhető, így a repülőtérre érkező utasoknak más légitársaságnál kell új utazási lehetőséget keresniük – tájékoztat a CNN.

A Spirit Airlines légitársaság leállította működését, minden járatát törölte, az utasoknak más légitársaságnál kell foglalniuk - BURBANK, CALIFORNIA - APRIL 16: A Spirit Airlines plane taxis at Hollywood Burbank Airport on April 16, 2026 in Burbank, California. Facing mounting financial pressure, Spirit Airlines is at risk of liquidation within days as surging jet fuel costs tied to the Iran conflict strain its already fragile bankruptcy restructuring efforts. Justin Sullivan/Getty Images/AFP
Fotó: JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Mi vezetett a Spirit Airlines leállásához?

Ahogy az Origón már korábban megírtuk, a társaság 2024 vége óta súlyos pénzügyi gondokkal küzdött, és másodszor is csődeljárás alá került. A helyzetet tovább rontotta az üzemanyagárak emelkedése, valamint az, hogy nem sikerült megállapodni egy utolsó pillanatos mentőcsomagról a hitelezőkkel és az amerikai kormányzattal – erről szintén beszámolt az Origo

Mi történik az utasokkal a járattörlések miatt?

A Spirit Airlines közlése szerint: 

  • Azoknak, akik bankkártyával vagy hitelkártyával vásároltak jegyet közvetlenül a légitársaságnál, automatikus visszatérítést ígérnek az eredeti fizetési módra. 
  • Akik utazási irodán keresztül foglaltak, azoknak az irodához kell fordulniuk. 
  • Más fizetési módok, például pontok, utalványok vagy kreditek esetében a kártalanítás sorsa a csődeljárásban dőlhet el.

Tömegeket érinthet a döntés

A leállás több millió utast hozhat nehéz helyzetbe a következő hónapokban, és mintegy 17 ezer munkavállalót is érinthet. 

A légitársaság kiesése az amerikai belföldi piacon a jegyárak emelkedéséhez is vezethet, mivel a Spirit évekig az ultrafapados modell egyik legismertebb szereplője volt.

Aki Spirit-jeggyel készült útra, mielőbb ellenőrizze a foglalását, kérjen visszatérítést, és keressen alternatív járatot.

@agi.travels Milyen kártérítésre vagy jogosult, ha törlik a járatodat, vagy késik a járatod? ✈️ 📍Mentsd el a videót, a későbbiekben is hasznos lehet. Sokan nem tudják, de kártérítés abban az esetben is jár, ha a légitársaság már visszatérítette a jegy árát vagy átfoglalást biztosított - hiszen ez nem egyenlő a kártérítéssel!☝🏻 Ha pl 10 nappal az indulás előtt törlik a járatodat és visszautalják a pénzed, akkor is jár neked a kártérítés, nem szabad annyiban hagyni! Viszont ha a járatod csupán 2 óra 59 percet késik, semmit nem kapsz… ez ilyen!🤪 #utazás #utazásitippek #neked #nekedbe #fy #fyp #utazásitippekágival #magyartiktok #traveltiktok ♬ original sound - Ági ✈️

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!