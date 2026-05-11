82 éves korában meghalt A Jedi visszatér rettegett birodalmi tisztje

Michael Pennington neve örökre beégett a rajongók emlékezetébe: ő alakította azt a parancsnokot, aki a második Halálcsillag építését felügyelte Darth Vader árnyékában az 1983-as kultikus filmben. Bár a Star Wars tette világsztárrá, Nagy-Britanniában ennél sokkal többet jelentett: a színházi világ egyik legnagyobb Shakespeare-színészeként tisztelték, számolt be az Economic Times.

Az angol színészt, Michael Penningtont a legtöbben a Star Wars Moff Jerjerrodjaként ismerhették meg – Fotó: starwars.com

A Star Wars sztárja ikonikus Shakespeare-szerepeket töltött be

A Cambridge-i Trinity College-ban tanult, majd már 1964-ben csatlakozott a legendás Royal Shakespeare Companyhoz. Több mint hat évtizedes pályafutása során Hamletként, Lear királyként és számos ikonikus szerepben aratott óriási sikert.

Sokan a mai napig minden idők egyik legjobb Hamlet-alakításának tartják az 1980-as szereplését. A színház iránti megszállottságát jól mutatja, hogy egyszer még Meryl Streep oldalán is visszautasított egy filmszerepet – csak azért, hogy tovább játszhassa Hamletet a színpadon.

1986-ban társalapítója lett az English Shakespeare Companynak, amely grandiózus előadásokkal vitte közelebb Shakespeare műveit a nagyközönséghez. Később ugyan modern drámák felé fordult, de végül visszatért a klasszikus színházhoz.

Íróként is elismert volt

A képernyőn is sokan láthatták: szerepelt többek között A Tudorokban, a Waking the Dead című sorozatban, valamint A Vasladyban is, ahol évekkel később végül együtt dolgozhatott Meryl Streeppel.

Nemcsak színészként, hanem íróként is elismerték. Több könyvet publikált Shakespeare-ről, valamint szibériai utazásáról is írt egy külön kötetet.

Magánélete sem volt mentes a tragédiáktól. Első házassága Katharine Barker színésznővel válással végződött, hosszú éveken át tartó partnere, Prue Skene pedig nemrég, 2025-ben hunyt el.

Michael Pennington halálával a brit színházi élet és a Star Wars-univerzum is egy legendát veszített el.

