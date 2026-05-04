Star Wars Nap: ezért bolondul meg a világ május 4-én

A Star Wars Nap eredete a legendás mondatra vezethető vissza: „May the Force be with you” — azaz „Az Erő legyen veled”. Ezt alakították át a rajongók „May the Fourth be with you” (Május negyedike legyen veled!) formára, amely hangzásában szinte azonos, és május 4-re utal. Ez a kreatív szóvicc indította el azt a folyamatot, amelyből mára globális rajongói ünnep lett.

Star Wars Nap — május 4-én a rajongók világszerte az Erővel ünnepelnek Fotó: ALESSANDRO BREMEC / NurPhoto

Star Wars Nap: így lett egy rajongói poénból hivatalos ünnep

Az első ismert használat egészen 1979-ig nyúlik vissza, amikor Margaret Thatcher brit miniszterelnökké választásakor egy újsághirdetésben jelent meg a mondat.

Később a kifejezés egyre több helyen bukkant fel — tévéműsorokban, könyvekben, majd az interneten is.

A modern Star Wars Nap ünneplése igazán 2011-ben indult be, amikor Kanadában megszervezték az első hivatalos rendezvényt. Azóta a rajongók minden évben jelmezekkel, filmnézéssel, közösségi médiás posztokkal és különleges eseményekkel tisztelegnek Star Wars világa előtt.

A jelenséget idővel a Lucasfilm és a The Walt Disney Company is felkarolta, így ma már hivatalos események, új tartalmak és exkluzív premierek is kapcsolódnak ehhez a naphoz.

Korábban is ünnepelték a Star Wars-univerzumot

A franchise rajongói már jóval a Star Wars Nap hivatalos elterjedése előtt is rendszeresen szerveztek találkozókat és vetítéseket. A kultikus filmek 1977-es bemutatója óta folyamatosan nőtt a rajongótábor.

A Disney új szintre emelte az ünnepet

Amióta a Disney megvásárolta a Lucasfilmet, a Star Wars Nap még nagyobb figyelmet kapott. Új sorozatok, premierek és különleges tartalmak jelennek meg minden évben május 4-én, tovább erősítve a globális hype-ot.

