Óriási botrány tört ki a Starbucks miatt: már a logókat is égetik az utcán – videó

Óriási felháborodást váltott ki Dél-Koreában a Starbucks egyik marketingkampánya. A Starbucks botrány után bojkott indult a kávélánc ellen, miközben több helyen a vásárlók nyilvánosan törték össze a poharakat és égették a cég logóit.
A Starbucks botrány középpontjába egy május 18-i promóció került, amelyet „Tank Day” néven hirdettek meg. A dátum azonban rendkívül érzékeny Dél-Koreában, ugyanis ezen a napon tört ki 1980-ban a Gwangju felkelés, amely során katonák és tankok vetettek véget a demokráciapárti tüntetéseknek – írja a SkyNews.

A Starbucks botrány után országos bojkott és heves tiltakozások kezdődtek Dél-Koreában Fotó: x.com/MonarchReport

Starbucks botrány: teljesen elszabadult a düh Dél-Koreában

A történelmi eseményben több száz ember halhatott meg, ezért sok dél-koreai szerint a kampány súlyosan sértő és érzéketlen volt.

A dél-koreai Starbucks bojkott gyorsan országos méretűvé vált. Több videó is terjedni kezdett az interneten, amelyeken feldühödött emberek Starbucks-poharakat törnek össze az utcán, miközben mások a vállalat logóit gyújtják fel az üzletek előtt.

A helyzet annyira elfajult, hogy még az ország elnöke, Lee Jae-myung is megszólalt az ügyben. Az államfő „embertelen és szégyenteljes viselkedésnek” nevezte a kampányt.

Vezetőket rúgtak ki a botrány után

A Starbucks Korea reklám botrány miatt a Shinsegae csoport — amely többségi tulajdonosa a dél-koreai Starbucksnak — nyilvánosan bocsánatot kért. A vállalat milliárdos vezetője, Chung Yong-jin elismerte, hogy a kampány „sok embert megbántott és feldühített”.

A cég közölte, hogy az eladások jelentősen visszaestek az elmúlt napokban. A botrány következményeként a Starbucks Korea vezetőjét menesztették, miközben a Starbucks globális központja is vizsgálatot indított.

Egy másik szlogen is olaj volt a tűzre

A felháborodást tovább fokozta egy másik reklámszlogen is, amely nagyjából úgy hangzott: „csapd oda az asztalhoz”. Sokan ezt egy 1987-es rendőrségi ügyre utaló cinikus megjegyzésként értelmezték.

A kifejezés ugyanis egy olyan hírhedt rendőrségi magyarázatra emlékeztette az embereket, amely egy megkínzott diákaktivista halálát próbálta eltussolni.

Kezdődik az ünnepi időszak, a cégek előrukkolnak a limitált, ünnepi kollekcióikkal, a rajongók meg azonnal rávetik magukat ezekre. A világ egyik legismertebb kávélánca, a Starbucks a 2025-ös ünnepi szezon elején szokatlan okból kényszerült bocsánatkérésre. Mert maguk sem gondolták, hogy az emberek megőrülnek az idei év egyik termékéért.

Brutális támadás rázta meg a manchesteri repülőteret, amikor két testvér váratlanul rátámadt egy férfira, majd a közavatkozó rendőröket is véresre verte. A lincshangulatba torkolló mészárlás a terminál zsúfolt Starbucks kávézójában vette kezdetét, ahol a döbbent utasok szeme láttára szabadult el a pokol.

 

