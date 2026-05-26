Óriási botrány tört ki a Starbucks miatt: már a logókat is égetik az utcán – videó

A Starbucks botrány középpontjába egy május 18-i promóció került, amelyet „Tank Day” néven hirdettek meg. A dátum azonban rendkívül érzékeny Dél-Koreában, ugyanis ezen a napon tört ki 1980-ban a Gwangju felkelés, amely során katonák és tankok vetettek véget a demokráciapárti tüntetéseknek – írja a SkyNews.

A Starbucks botrány után országos bojkott és heves tiltakozások kezdődtek Dél-Koreában

Starbucks botrány: teljesen elszabadult a düh Dél-Koreában

A történelmi eseményben több száz ember halhatott meg, ezért sok dél-koreai szerint a kampány súlyosan sértő és érzéketlen volt.

A dél-koreai Starbucks bojkott gyorsan országos méretűvé vált. Több videó is terjedni kezdett az interneten, amelyeken feldühödött emberek Starbucks-poharakat törnek össze az utcán, miközben mások a vállalat logóit gyújtják fel az üzletek előtt.

A helyzet annyira elfajult, hogy még az ország elnöke, Lee Jae-myung is megszólalt az ügyben. Az államfő „embertelen és szégyenteljes viselkedésnek” nevezte a kampányt.

Shinsegae owns Starbucks Korea. Conservative chairman Chung Yong-jin posted "eradicate communism" on social media in 2022. The left has targeted him since.… pic.twitter.com/8NeVIM901X — The Monarch Report (@monarchreport25) May 22, 2026

Vezetőket rúgtak ki a botrány után

A Starbucks Korea reklám botrány miatt a Shinsegae csoport — amely többségi tulajdonosa a dél-koreai Starbucksnak — nyilvánosan bocsánatot kért. A vállalat milliárdos vezetője, Chung Yong-jin elismerte, hogy a kampány „sok embert megbántott és feldühített”.

A cég közölte, hogy az eladások jelentősen visszaestek az elmúlt napokban. A botrány következményeként a Starbucks Korea vezetőjét menesztették, miközben a Starbucks globális központja is vizsgálatot indított.

Egy másik szlogen is olaj volt a tűzre

A felháborodást tovább fokozta egy másik reklámszlogen is, amely nagyjából úgy hangzott: „csapd oda az asztalhoz”. Sokan ezt egy 1987-es rendőrségi ügyre utaló cinikus megjegyzésként értelmezték.

A kifejezés ugyanis egy olyan hírhedt rendőrségi magyarázatra emlékeztette az embereket, amely egy megkínzott diákaktivista halálát próbálta eltussolni.

