Kiderült a Stonehenge titka – erre használták valójában a híres kőkört

Az angliai Salisbury-síkságon álló Stonehenge körül 2026 májusában újabb érdekes felvetés kapott figyelmet: Win Scutt, az English Heritage kurátora szerint elképzelhető, hogy 4500 évvel ezelőtt a helyszínen a mai olimpiákhoz hasonló versenyeket, erőpróbákat és közösségi eseményeket rendeztek.

Stonehenge, egy őskori megalitikus építmény a Salisbury-síkságon, Egyesült Királyság

A szakértő szerint az őskori emberek gyorsaságban, erőben vagy ügyességben mérhették össze magukat, miközben a környékről és távolabbról érkező tömegek figyelhették az eseményeket.

Stonehenge mint őskori stadion?

Az elmélet szerint nemcsak a helyszínen tartott játékok, hanem maga az építés is hordozhatott versengő elemeket.

A hatalmas kövek egy része nagy távolságból, többek között Wales felől kerülhetett a Salisbury-síkságra, ami már önmagában is komoly szervezést és emberi teljesítményt igényelt.

A Stonehenge Cursus nevű, közel két mérföld hosszú földművet korábban a formája miatt versenypályához is hasonlították. Scutt szerint érdemes elgondolkodni azon, hogy ez nem pusztán útvonal vagy határvonal volt, hanem gyülekező, bemutató vagy akár versenyhelyszín is lehetett.

Stonehenge Cursus déli árka és partja

Lakoma, rítus és tömegrendezvény

Korábbi kutatások szerint Stonehenge környékén nagy lakomák és rituális események is zajlottak.

A térségben talált sertéscsontok arra utalnak, hogy az állatok Nagy-Britannia távoli részeiről is érkezhettek, vagyis a helyszín akár „összbrit” találkozópontként is működhetett.

Bár az elmélet egyelőre nem bizonyítja, hogy Stonehenge valóban sportstadion volt, izgalmas új nézőpontot ad a híres kőkör történetéhez: lehet, hogy az ősi emlékmű nemcsak a csendes szertartások, hanem a látványos közösségi események helye is volt – számolt be a Daily Star.