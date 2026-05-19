Süllyedő városok a Földön – tízmilliós nagyvárosokat lephet el a víz

A tengerszint emelkedése már most is milliókat veszélyeztet az árvízveszély miatt – de egy tanulmány most arra figyelmeztet, hogy a földsüllyedés még nagyobb veszélyt jelent. Dr. Julius Oelsmann, a Müncheni Műszaki Egyetem vezető szakértője szerint a süllyedés legfőbb okai a túlzott talajvíz és az olajkitermelés, amelyek eltávolítják azokat a földalatti erőforrásokat, amelyek korábban stabilizálták a felszínt. A kutató rámutat, hogy a városok puszta súlya is a tengerszint alá taszítja a területeket.

Süllyedő városok - az indonéz Jakarta is veszélyben van

Ahogy a városok egyre nagyobbak és magasabbak lesznek, nehezebb épületek épülnek, ami tömöríti az alattuk lévő talajt, és lassan süllyeszti a várost a környezetéhez képest. Indonézia 42 milliós nagyvárosa

Jakarta különösen nagy veszélyben van, mivel a megapolisz évi 13,7 mm-es sebességgel süllyed az óceán felé.

Szorosan ezt követi a 13,8 millió lakosú kínai Tiencsin, ahol évente 13,5 mm-es süllyedés tapasztalható. Hasonlóképpen Bangkokban, Lagosban és Alexandriában is jóval az átlag feletti süllyedési rátát tapasztalnak, évi 8,5, 6,7 és 4 mm-rel.

Ez azt jelenti, hogy a világ legnagyobb városaiban emberek milliói vannak kitéve súlyos áradások veszélyének. Még ha otthonaik nem is süllyednek teljesen a tengerszint alá, minden milliméternyi relatív tengerszint-emelkedés nagyobb kockázatot jelent arra, hogy viharok vagy szélsőséges időjárás súlyos áradásokhoz vezet.

Ez különösen aggasztó Jakarta esetében, ahol a város mintegy 40 százaléka a tengerszint alatt van

– áll a tanulmányban. (Forrás: Daily Mail)