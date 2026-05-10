Súlyos baleset az esküvő előtt: maradandó agykárosodást szenvedett a menyasszony

Súlyos baleset történt az Egyesült Államokban, amikor egy riasztásra tartó rendőrautó belerohant egy fiatal jegyespár autójába. A kereset szerint a szolgálati autó csaknem 160 kilométer per órás sebességgel haladt az ütközés előtt.

Súlyos baleset történt a jegyespárral, mikor beléjük rohant egy 160-al száguldó rendőrautó (A kép illusztráció) Forrás: Pexels

Súlyos baleset történt a jegyespárral, mikor beléjük rohant egy rendőrautó

Egy fiatal jegyespár élete néhány héttel az esküvőjük előtt tört ketté Kaliforniában, amikor egy riasztásra tartó rendőrautó oldalról belerohant az autójukba. A 21 éves Gavin Hinkley meghalt, menyasszonya, a 20 éves Madeline Fox pedig maradandó agykárosodást és súlyos sérüléseket szenvedett.

Oh man, this is heartbreaking. I hope this cop goes to jail.



Young fiancé just weeks away from wedding date is killed and bride-to-be left with brain damage after COP blew red light and crashed into themhttps://t.co/iZZ5p8i2rC — David Warren (@DavidWarre58553) May 10, 2026

A baleset 2025. szeptember 6-án történt Calimesában. A kereset szerint Hinkley éppen balra kanyarodott Teslájával egy kereszteződésben, amikor Glynn Wilburn helyettes seriff szolgálati autója nagy sebességgel érkezett. A beadvány szerint a rendőr 98 mérföld per órával, vagyis csaknem 160 kilométer per órával haladt, és még az ütközés pillanatában is körülbelül 116 kilométer per órás sebességgel csapódott a fiatal pár autójába.

A családok pert indítottak, és azt állítják, hogy a rendőr súlyosan gondatlanul és felelőtlenül vezetett. Ügyvédjük szerint semmi sem indokolhatta, hogy egy kétsávos úton, piros lámpán áthajtva ekkora sebességgel közlekedjen.

Madeline Fox sérülései rendkívül súlyosak: eltört a szemürege, az állkapcsa, a bordája, a csípője, a medencéje és az alsó gerince, belső sérülései miatt meg kellett műteni, tüdeje is megsérült. A legsúlyosabb következmény azonban a traumás agysérülés, amely miatt újra kell tanulnia alapvető mozdulatokat, a nyelést és a beszédet is.

A perben több más szereplőt is megneveztek, köztük Riverside megyét, egy áramszolgáltatót és egy mentőcéget. A rendőr ellen büntetőeljárás is indulhat, az ügyészség vizsgálata folyamatban van – számolt be az esetről a Daily Mail.

Elütötte a volt minisztert egy gépkocsi, miközben ikreit vitte egy elektromos rolleren

Románia üzleti környezetért felelős volt minisztere, Ilan Laufer és két gyermeke közlekedési balesetbe keveredett Bukarestben. Egy autó ütötte el őket, miközben elektromos rolleren voltak. Laufer 2023 augusztusában is érintett volt egy közlekedési balesetben.