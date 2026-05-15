Emilia Clarke a Trónok harca című sikersorozat forgatásának idején szembesült azzal, hogy agyi aneurizma alakult ki nála. A színésznő később arról beszélt, hogy a betegséget követően hosszú ideig félelmekkel és szorongással élt együtt. A sztár 2011-ben és 2013-ban is agyműtéten esett át – írja a Focus.

Az agyi aneurizma 5 jele, amit sokan figyelmen kívül hagynak: súlyos betegségéről beszélt a Trónok harca sztárja. A képen: Emilia Clarke színésznő

Fotó: DIA DIPASUPIL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az agyi aneurizma az agy egyik artériájának kóros kitágulása. Ilyenkor az érfal meggyengül, és egy kisebb kiboltosulás alakul ki rajta. Sok ember úgy él együtt vele, hogy semmilyen tünetet nem tapasztal. A legnagyobb veszélyt az jelenti, ha az ér megreped, mert ez súlyos agyvérzéshez vezethet.

Az agyi aneurizma 5 figyelmeztető jele

Ha az aneurizma megreped, a tünetek általában hirtelen jelentkeznek. Az alábbi panaszok sürgős orvosi ellátást igényelnek:

Hirtelen jelentkező, rendkívül erős fejfájás Hányinger és hányás Látászavarok Fényérzékenység és nyakmerevség Ájulás vagy zavartság

Hogyan csökkenthető az agyi aneurizma kockázata?

Bár teljes biztonsággal nem lehet megelőzni az agyi aneurizma kialakulását, az egészséges életmód sokat segíthet az erek védelmében.

A szakértők szerint kiemelten fontos a magas vérnyomás rendszeres ellenőrzése, a dohányzás elhagyása, az egészséges, kiegyensúlyozott étrend, a rendszeres mozgás és a mérsékelt alkoholfogyasztás.

Állandóan fáradt? Lehet, hogy ez a rejtett vitaminhiány áll a háttérben

Sokan úgy gondolják, hogy ha nagyjából odafigyelnek az étkezésükre, akkor biztosan minden fontos vitaminból eleget visznek be. A B1-vitamin hiány azonban még így is meglepően gyakori lehet, és sokszor olyan tüneteket okoz, amelyeket az emberek teljesen más problémának tulajdonítanak.

Éjszaka bizsereg a lába? Akár vitaminhiány is állhat mögötte

Kellemetlen, bizsergő érzés a lábakban, éjszakai nyugtalanság és alvászavar is jelezheti, hogy valami nincs rendben a szervezetben. A vitaminhiány egyik gyakori formája, a vashiány akár a nyugtalan láb szindróma tüneteit is felerősítheti.