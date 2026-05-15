Súlyos betegségéről beszélt a Trónok harca sztárja

Emilia Clarke a Trónok harca című sikersorozat forgatásának idején szembesült azzal, hogy agyi aneurizma alakult ki nála. A színésznő később arról beszélt, hogy a betegséget követően hosszú ideig félelmekkel és szorongással élt együtt. A sztár 2011-ben és 2013-ban is agyműtéten esett át – írja a Focus.
Az agyi aneurizma az agy egyik artériájának kóros kitágulása. Ilyenkor az érfal meggyengül, és egy kisebb kiboltosulás alakul ki rajta. Sok ember úgy él együtt vele, hogy semmilyen tünetet nem tapasztal. A legnagyobb veszélyt az jelenti, ha az ér megreped, mert ez súlyos agyvérzéshez vezethet.
Az agyi aneurizma 5 figyelmeztető jele
Ha az aneurizma megreped, a tünetek általában hirtelen jelentkeznek. Az alábbi panaszok sürgős orvosi ellátást igényelnek:
- Hirtelen jelentkező, rendkívül erős fejfájás
- Hányinger és hányás
- Látászavarok
- Fényérzékenység és nyakmerevség
- Ájulás vagy zavartság
Hogyan csökkenthető az agyi aneurizma kockázata?
Bár teljes biztonsággal nem lehet megelőzni az agyi aneurizma kialakulását, az egészséges életmód sokat segíthet az erek védelmében.
A szakértők szerint kiemelten fontos a magas vérnyomás rendszeres ellenőrzése, a dohányzás elhagyása, az egészséges, kiegyensúlyozott étrend, a rendszeres mozgás és a mérsékelt alkoholfogyasztás.
